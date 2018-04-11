У Британии и США нет единой позиции по Сирии

РИА Новости Украина

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй американскому лидеру Дональду Трампу о том, что Британии нужно больше доказательств химатаки в Сирии для удара по официальному Дамаску, говорит об отсутствии единой позиции между Лондоном и Вашингтоном по САР, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Ранее газета Times сообщила, что Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску. Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

"Действительно, это говорит о том, что единой позиции (у США и Британии) нет, безоговорочная поддержка (Вашингтону) не была оказана", — сказал Кортунов, пишут РИА Новости.

По его словам, можно предположить несколько причин, по которым Лондон не поддержал Вашингтон в этом вопросе, несмотря на оказанную ранее Трампом безоговорочную поддержку

Терезе Мэй в деле с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Можно предположить, что Соединенные Штаты в свое время смогли убедить Лондон принять участие в интервенции в Ираке, утверждая, что (президент Ирака) Саддам Хуссейн обладал химическим оружием. Но это кончилось конфузом, выяснилось, что химического оружия в Ираке не было. В общем, для (экс-премьер-министра Великобритании) Тони Блэра, для правительства Великобритании это был крайней неприятный инцидент", — сказал Кортунов. Он отметил, что сейчас Лондон проявляет особую осторожность в том, что касается трактовки Трампа по использованию химического оружия в Сирии.

Еще одной причиной, по которой Мэй не поддержала Трампа, по мнению гендиректора РСМД, является решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в ближайшее время свою миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы имевшей место химической атаке.

"Можно и другую версию выдвинуть, например, что последнее решение ОЗХО о направлении экспертов на место вероятного использования химоружия в Сирии заставило Великобританию проявить большую осторожность, по крайней мере подождать результатов исследования, поскольку Великобритания полагается на решение ОЗХО в «деле Скрипаля». И неоднократно в Лондоне утверждали, что доверяют решениям, которые ОЗХО может применять по химоружия", — добавил эксперт.

Он полагает, что, возможно, такой отказ Лондона от безусловной поддержки США — косвенная поддержка ОЗХО, занимающейся химическим оружием.

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"То есть возможны различные интерпретации, но факт в том, что Великобритания не готова поддержать Вашингтон в этом вопросе", — подытожил собеседник агентства.