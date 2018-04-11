Встреча Порошенко и Меркель: "прошлись" по газу, миротворцам и санкциям

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 10 апреля, президент Петр Порошенко провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Визит украинского президента стал 12 по счету за три года его каденции и первым среди иностранных лидеров после переизбрания Меркель.

Лидеры государств обсудили "Северный поток-2", вопрос миротворцев ООН на Донбассе и санкции против РФ. Кроме того, в мае лидеры Украины, Германии и Франции решили провести отдельные переговоры без участия российской стороны.

Судя по обильной эмоциональной жестикуляции украинского лидера, следует предположить, что переговоры проходили непросто.

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"Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" невозможен без определения роли украинского транзита.

"Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому (строительство газопровода Северный поток-2 — ред.) вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию", — сказала Меркель.

При этом Меркель впервые заговорила о политических факторах проекта "Северный поток-2".

"Я четко обозначила, что проект "Северный поток — 2" без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен. Поэтому, как вы видите, это — не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы", — отметила канцлер.

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Миротворцы ООН

На совместном брифинге Меркель констатировала, что продвижение реализации минских соглашений крайне медленное, отсутствует реальное перемирие, но несмотря на это, продолжается работа над тем, чтобы согласовать со всеми участниками формат и механизм введения миротворцев.

При этом канцлер подчеркнула, что Украине не нужно беспокоиться по-поводу того, что ее интересы не будут учтены.

Меркель заверила, что Германия не пойдет в этом вопросе "против Украины" и решение по миссии ООН будет согласовываться.

В свою очередь Порошенко заявил, что не видит поддержки миротворческой миссии в Донбассе со стороны России.

"К сожалению, на данный момент мы не имеем позиции России, позиции поддержки, но мы не теряем надежду на то, что наша настойчивая работа приведет нас к позитивному результату", — сказал Порошенко.

При этом Порошенко выразил надежду, что все-таки будет согласована миротворческая миссия ООН на Донбасс.

"Миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права по контролю на неподконтрольном участке украинско-российской границы и по разоружению незаконных вооруженных формирований. Остальные вопросы — это вопросы компромисса. Надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут", — сказал он.

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Санкции

Порошенко также обсудил с Меркель продление санкций против РФ, в случае невыполнения Минских договоренностей.

Кроме того, президент добавил, что СНБО в ближайшее время рассмотрит вопрос введения санкций против российских олигархов.

"Дал поручение СБУ, Кабинету Министров и Секретарю СНБО подготовить проект решений, который будет вынесен на СНБО: санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США", — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в санкционный список попадет президент "Русала" Олег Дерипаска, а также "другие российские олигархи".

При этом украинский президент в очередной раз констатировал: "У нас пока нет прогресса на переговорах по Минскому процессу".

Встреча Порошенко — Меркель — Макрон

Кроме того, в мае лидеры Украины, Германии и Франции решили провести отдельные переговоры без участия российской стороны.

Возможна встреча в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате", уточнила Меркель в Берлине.

"Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, но это, конечно, не "нормандский формат", потому что в "нормандский формат" входят четыре человека. Российский президент (Владимир Путин — ред.) не приедет в Ахен", — сказала Меркель.

По материалам из открытых источников интернет