наверх
09.04.201817:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кремле назвали вопиющими новые санкции США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (700)

    (обновлено: )273
    Правительство РФ делает все необходимое для минимизации негативных последствий после введения новых санкций США против РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Санкции США, которые направлены против российских компаний, вопиющи с точки зрения законности и являются попранием всего и вся, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    "Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ", — сказал Песков.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    США расширили санкции против РФ

    Правительство РФ делает все необходимое для минимизации негативных последствий после введения новых санкций США против РФ, заявил Песков.

    "Правительство делает все необходимое для минимизации последствий негативного эффекта", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к позиции правительства.

    "Это вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства. В данном случае выработка позиций, выработка возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий этих рестрикций именно находится в нашем Белом доме, в кабинете министров", — добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидали ли в Кремле таких последствий от санкций и есть ли план по стабилизации ситуации.

    США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии