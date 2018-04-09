В Кремле назвали вопиющими новые санкции США

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Санкции США, которые направлены против российских компаний, вопиющи с точки зрения законности и являются попранием всего и вся, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ", — сказал Песков.

Правительство РФ делает все необходимое для минимизации негативных последствий после введения новых санкций США против РФ, заявил Песков.

"Правительство делает все необходимое для минимизации последствий негативного эффекта", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к позиции правительства.

"Это вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства. В данном случае выработка позиций, выработка возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий этих рестрикций именно находится в нашем Белом доме, в кабинете министров", — добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидали ли в Кремле таких последствий от санкций и есть ли план по стабилизации ситуации.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.