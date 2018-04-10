Корнейчук об очередных фейковых санкциях США против РФ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Под санкции США попали бизнесмены и чиновники из так называемого "кремлевского списка": Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие. Также пакет санкций затронул и некоторые компании РФ.

Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил сайт Министерства финансов США.

В санкционном списке США среди вышеперечисленных, Алексей Миллер, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Владимир Колокольцев, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Владислав Резник, Виктор Вексельберг, Николай Патрушев.Также ограничения со стороны Соединенных Штатов коснутся, Владимира Богданова, Андрея Акимова, Олега Говоруна,, Евгения Школова, Андрея Скоча, Александра Торшина, Владимира Устинова, Тимура Валиулина, Александра Захарова и Виктора Золотова.

Пакет санкций США затронул и российские компании. В списке упоминается группа компаний "Базовый элемент", компания "Русал", "En+ Group", ООО "Газпром бурение", "Ренова", агрохолдинг "Кубань", "Рособоронэкспорт", ООО "Русские машины" и другие.

"Итак, об очередных фейковых санкциях США против России. Призванных имитировать Трампа – "ястреба" и "холодную войну". При этом — банально отвлекающих от "Большой сделки". И главное — согласованные в рамках "сделки". Во-первых, Трампу, который находится под давлением демократов и республиканцев, необходимо постоянно имитировать некую жесткую позицию к Москве. При этом — избегая реальных шагов, которые могли бы нарушить отношения с Путиным. Можно вспомнить, как Белый Дом переписал летом 2017-го закон о противодействии врагам Америки, убрав оттуда все новые санкции против России. А если они и будут вводиться, то только по усмотрению Трампа в "ручном" режиме. В частности — из-под удара первым делом вывели "Северный поток-2", — отмечает политолог Дмитрий Корнейчук.

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Можно вспомнить, как все ожидали санкционный "кремлевский список", который отказался банальной перепечаткой списка "Форбс", подчеркивает политолог.

"Во-вторых, о согласованности новых антироссийских санкций с Кремлем говорит сама их формулировка и список фигурантов. К примеру, основной удар пришелся по Дерипаске и "Русалу". Тут сошлись интересы Трампа и Путина. С одной стороны, Трамп якобы защищает рынок США от российского алюминия, а также бьет по тому российскому олигарху, в связях с которым обвиняли Манафорта. А значит — косвенно и Трампа. В Кремле же Дерипаска давно попал в опалу, что в очередной раз подтвердила скандальная история с Настей Рыбкой", — отмечает Корнейчук.

А суть санкций, как подчеркивает политолог, это запрет американским компаниям и гражданам сотрудничать с фигурантами санкционного "списка".

"И вот тут внимательно следим за руками. В "списке", к примеру, есть глава "Газпрома" Миллер, но нет самого "Газпрома". Есть глава "ВТБ" Костин, но нет "ВТБ". И так далее. Запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом", с которым США итак не работают. Для массовки напихали просто смешных персонажей вроде президента ФК "Зенит", Фрадкова или главы Роскомнадзора. Поэтому резюмируем: новые антироссийские санкции совершенно не ударили по российским интересам. И по отношениям Трампа-Путина и "Большой сделке", — констатирует Дмитрий Корнейчук.