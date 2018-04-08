наверх
08.04.201821:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Россия

    Ответ РФ на санкции США. У России есть целый список мер

    (обновлено: )770152
    Как сообщила представитель МИД РФ, у России есть целый список возможных мер, которые прорабатываются: "Есть люди, которые этим занимаются".
    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина

    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Осторожная Латвия: присмотреться к США и сохранить мосты с РФ
    У России есть целый список возможных ответных мер на санкции США, которые прорабатываются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

    "Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", — сказала она, отвечая на вопрос, как РФ будет отвечать на новые санкции США.

    "Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", — отметила Захарова на вопрос о жесткости ответных мер.

    США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП