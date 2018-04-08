Ответ РФ на санкции США. У России есть целый список мер

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина.

У России есть целый список возможных ответных мер на санкции США, которые прорабатываются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", — сказала она, отвечая на вопрос, как РФ будет отвечать на новые санкции США.

"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", — отметила Захарова на вопрос о жесткости ответных мер.

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.