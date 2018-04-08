Ответ РФ на санкции США. У России есть целый список мер

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина.
"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", — сказала она, отвечая на вопрос, как РФ будет отвечать на новые санкции США.
"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", — отметила Захарова на вопрос о жесткости ответных мер.
США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.