Медведев пообещал скорый ответ на санкции США

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Российские власти считают введенные США новые санкции против РФ нелегитимными и оставляют за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

"Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", — сказал Медведев.

По его словам, президент СШАДональд Трамп всегда выступал за протекционизм в политике США, и новые американские санкции подчеркивают это.

"Напомню, что еще будучи кандидатом в президенты, господин Трамп активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику. Собственно, сейчас мы все это и наблюдаем. Причем не только в отношении России — против целого ряда государств вводятся новые пошлины. Это касается и Евросоюза, на стальную, на алюминиевую продукцию в том числе. Ну, а с Китаем вообще назревает прямая торговая война. Пятничные санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но завуалированную еще и вот в эту санкционную обложку", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Российский премьер-министр поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.