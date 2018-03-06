На линии фронта. Что получит Украина от конфликта РФ-США

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Отношения РФ и США вновь переживают кризис — во всяком случае, в публичных заявлениях. Ставки в риторике растут, заставляя вспоминать о временах холодной войны.

Новая ракета и Javelin для Украины

Президент РФ Владимир Путин своим посланием к Федеральному собранию взволновал мир. Путин рассказал об обновленном российском ядерном оружии, которое может преодолеть любую противоракетную оборону.

"Новое российское ядерное оружие будет неуязвимо для американских систем противоракетной и противовоздушной обороны. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", — сказал Путин, обвинив США в отказе в одностороннем порядке отказывались вести с РФ переговоры о противоракетной обороне.

На фоне роста военных расходов США при президенте Трампе речь вполне может идти о новой гонке вооружений. Впрочем, есть и другой вариант: ослабление санкций Запада (Евросоюза и США) в отношении РФ, условная разрядка.

Но пока США отвечают поставками противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину. Для начала их будет всего 37, однако как символический шаг "поддержки" Украины выглядит весьма красноречиво.

В то же время в Госдепе обеспокоены заявлениями Путина о разработке и испытаниях новых видов вооружений.

"Речь о том, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, чем она напрямую нарушает свои обязательства в рамках [международных] договоренностей", — заявила пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Эхо американских выборов

На этом фоне параллельно развивается конфликт вокруг "вмешательства" РФ в американские выборы. Напомним, спецпрокурор США Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении.

Россия требует, чтобы американские судебные власти, обвинившие группу россиян, предоставили официальные документы, заявил Путин в интервью телеканалу NBC.

"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал глава РФ.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет, Россия в свою очередь неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

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Политолог Руслан Бортник напоминает, что в России 18 марта пройдут президентские выборы — об этом не стоит забывать, анализируя месседжи Путина в послании к Федеральному собранию.

"Но месседжи, которые там звучали, милитаристские. Это месседжди неготовности сегодня уступать какие-либо свои позиции, в том числе в противостоянии с Западом. Они будут иметь тяжелые последствия для ситуации в Украине, которая сегодня является одним из фронтов геополитического противостояния между Россией и США", — уверен эксперт.

По его мнению, главной задачей следующего политического цикла в России будет решить проблему Украины — "и риски будут возрастать, давление будет возрастать, согласиться ли Запад повышать ставки при этом — большой вопрос".

"Пока что на этой неделе было принято решение о поставке Javelin. Но я это решение расцениваю больше как элемент внутриамериканской борьбы. Понятно, что 37 установок Javelin, которые поставят в Украину, никоим образом военный баланс в Донбассе не могут поменять. В то же время это еще одна попытка Трампа выйти из-под удара критики в части сговора с Россией, попытка доказать, что он еще больший антироссийский "ястреб", чем оппоненты, которые его обвиняют в сговоре с Россией. Это элемент внутриамериканской борьбы", — заявил политолог.

Но крайне важно, что поставка Javelin сделала США официальным участником конфликта в Украине, добавляет Бортник.

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Иное мнение у политического аналитика Дмитрия Корнейчука. Он убежден, что все происходящее в отношениях РФ-США, даже грозная публичная риторика, — согласовано в рамках договоренностей Путина с Трампом и обоюдно им выгодно.

Для российского президента, отмечает эксперт, хорошо перед выборами "попугать плохих американцев", а главе США — показать демократам, что никакого "договорняка" с Москвой якобы нет.

"Путин-"ястреб" позволяет Трампу пояснить американскому обществу, почему надо договариааться с Россией. Мол, иначе мы перейдем в стадию реальной "холодной войны". У Путина же новая ракета!… Новая российская ракета является потенциальной угрозой для США, поэтому надо срочно выделять десятки и десятки миллиардов на армию. Лоббисты ВПК, связанные с республиканцами, могут быть довольны", — сообщает Корнейчук.

А выделение Javelin для Украины (пока на словах), добавляет аналитик, должно показать тем же демократам, что Трамп не балуется с Путиным.