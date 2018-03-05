В России испытали баллистическую ракету, поразив командный центр противника

Минобороны России опубликовало видео боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Пуск был произведен на полигоне Капустин Яр на учениях под Астраханью.

На кадрах видна подготовка к пуску — размещение ракетного комплекса на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам удар. Сообщается, что ракета с высокой точностью поразила цель, имитирующую командный пункт условного противника.

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"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи. Дальность полета составляет до 500 километров.

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