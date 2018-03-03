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    Россия

    Источник о защите от российской ракеты "Кинжал". Как рогатки против самолета

    (обновлено: )68881
    По словам источника, все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы, теперь, по словам военных - только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета.
    Самолеты ВКС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. От российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал", обладающего скоростью в 10 махов, нет защиты, заявил военно-дипломатический источник.

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    "От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия", — сказал он.

    Источник отметил, что все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы, теперь, по словам военных — только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета.

    По словам источника, вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, — просто дырка от бублика, а сама система ПРО — дырявый зонтик.

    Источник сообщил, что западным партнерам РФ пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках., а гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство.

    Ранее в ходе послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой.

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