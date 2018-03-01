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    Сурков предложил назвать новейшую крылатую ракету именем "Гиви"

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    По словам помощника президента РФ Владислава Суркова, он намерен принять участие в конкурсе на название российских систем вооружения и предлагает назвать крылатую ракету именем "Гиви".
    Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, его вариант — "Гиви".

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    "Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", — сказал он РИА Новости.

    "Гиви" — позывной командира одного из подразделений ополчения "Сомали" Михаила Толстых, который погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта.

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