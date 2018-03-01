Путин показал испытания новейшей сверхмощной крылатой ракеты

"В конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", — сказал Путин.

Комментируя видео, президент показал, как ракета обходит рубежи обороны при неограниченной дальности полета. "Ничего подобного ни у кого в мире никогда не было", — отметил Путин.