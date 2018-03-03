РФ завершила испытания ядерной энергоустановки для ракет

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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В РФ завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, сообщил военно-дипломатический источник.

"В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы", — сказал он.

Как отметил источник, эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией. В прошлые годы, по его словам, РФ специально посылала "сигналы" западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО ее стратегический потенциал.

Источник сообщил, что именно поэтому несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. "Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности", — добавил источник.

Он подчеркнул, что вместо того чтобы приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности, западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать сигналы РФ и серьезно просчитались. По его словам, теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков.

Источник подчеркнул, что при этом важно помнить, что РФ не выходила из ключевых договоров, обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 70-х годов прошло века. Это был их выбор и очередное проявление стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей, сказал он.

Как добавил источник, одна из важных мыслей, озвученных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заключается в том, чтобы не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир.