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    В МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами

    (обновлено: )1535017
    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в четверг заявила, что сегодня Российская Федерация "угрожает ядерными ударами".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца заявила, что РФ "угрожает ядерными ударами".

    "1 марта 2014 года Совет Федерации РФ поддержал обращение о разрешении на применение вооруженных сил РФ в Украине. Сегодня угрожает ядерными ударами", – написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

    Марьяна Беца/Twitter, 1 марта 2018

    В четверг, 1 марта, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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