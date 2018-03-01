В МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца заявила, что РФ "угрожает ядерными ударами".

"1 марта 2014 года Совет Федерации РФ поддержал обращение о разрешении на применение вооруженных сил РФ в Украине. Сегодня угрожает ядерными ударами", – написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Марьяна Беца/Twitter, 1 марта 2018

В четверг, 1 марта, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.