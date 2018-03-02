С ядерными силами США никто не сравнится - заявление Белого дома и Госдепа

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Белый дом и госдепартамент США в ответ на заявления российского президента Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится.

"Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", — говорится в заявлении, которое независимо друг от друга зачитали официальные представители Белого дома и госдепартамента Сара Сандерс и Хезер Науэрт.

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"Наша ядерная доктрина ответила на некоторые (вызовы), и ясно, что мы продвигаемся к модернизации нашего ядерного арсенала, добиваемся, что с нашим потенциалом никто не сравнится", — добавила Науэрт.

В четверг, 1 марта, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Министерство обороны США уже заявило, что не удивлено заявлением президента РФ Владимира Путина, прозвучавшим в послании Федеральному собранию, и готово защищать свою страну.

В МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами.