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    Россия

    Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РФ

    (обновлено: )691250
    Выступая перед Федеральным собранием президент России предупредил, что РФ даст мгновенный ответ на применение ядерного оружия, даже если оно будет направлено против союзников.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным.

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    "Отмечу: в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее же или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней да какой угодной мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", — сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют ядерному разоружению.

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