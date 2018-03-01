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    В РФ раскрыли детали о подводном беспилотнике с ядерной энергоустановкой

    (обновлено: )47470
    Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно.
    Стоп-кадр видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами
    Минобороны РФ

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой будет практически невозможно, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

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    "Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно", — сказал он.

     Он так же сообщил, что наличие данного оружия "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

    "Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", — добавил главком ВМФ.

    Королев отметил, что "нет никаких сомнений, что наши конструктора, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей".

    В четверг в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру

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