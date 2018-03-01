В РФ раскрыли детали о подводном беспилотнике с ядерной энергоустановкой

Минобороны РФ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой будет практически невозможно, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно", — сказал он.

Он так же сообщил, что наличие данного оружия "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

"Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", — добавил главком ВМФ.

Королев отметил, что "нет никаких сомнений, что наши конструктора, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей".

В четверг в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру