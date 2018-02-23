США назвали число своих и российских ядерных ракет

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. США подсчитали количество боеголовок, которыми располагают сами Штаты и Россия.

Как говорится в справке о сокращении ядерных арсеналов, опубликованной американским Госдепом, США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

По данным статистики, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на подлодках — и 1350 боезарядами на них.

В то же время, по данным США, у России есть 527 носителей и 1444 боеголовки.

По Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, к февралю 2018 года у России и США должно оставаться не более 1550 боеголовок и 700 МБР, ТБ и БРПЛ.

Ранее зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер заявил, что РФ наращивает запасы нестратегического ядерного вооружения, что вызывают у США беспокойство.