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    В мире

    США назвали число своих и российских ядерных ракет

    (обновлено: )73601
    США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на подлодках - и 1350 боезарядами на них.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. США подсчитали количество боеголовок, которыми располагают сами Штаты и Россия.

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ядерная доктрина США закончится новой гонкой вооружений

    Как говорится в справке о сокращении ядерных арсеналов, опубликованной американским Госдепом, США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

    По данным статистики, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на подлодках — и 1350 боезарядами на них.

    В то же время, по данным США, у России есть 527 носителей и 1444 боеголовки.

    По Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, к февралю 2018 года у России и США должно оставаться не более 1550 боеголовок и 700 МБР, ТБ и БРПЛ.

    Ранее зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер заявил, что РФ наращивает запасы нестратегического ядерного вооружения, что вызывают у США беспокойство. 

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