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    США заблокировали строительство украинских ракет для Турции - СМИ

    (обновлено: )43772
    По данным одного из агентств, Вашингтон помешал развитию украинско-турецкого проекта два года назад во время активной фазы переговоров Киева и Анкары по военно-техническому сотрудничеству.
    Ракетные испытания украинских военных. Архивное фото
    facebook.com/kpszsu

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. США заблокировали украинский проект создания ракеты-носителя для Турции, сообщает "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источники.

    Согласно сообщению, Вашингтон помешал развитию проекта два года назад, во время активной фазы переговоров Киева и Анкары по военно-техническому сотрудничеству. В частности, речь шла о совместном создании ракет, самолетов и систем защиты от высокоточного оружия.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    The Washington Post: а так ли нужны были Украине Javelin

    По словам промышленника, имя которого не раскрывается, американская сторона не хотела "неконтролируемого" усиления Турции и выступала против передачи технологий Украине.

    Ранее информагентство сообщало о недовольстве США испытаниями нового ракетного комплекса "Гром-2". Источники в украинском ОПК уверены, что страны НАТО не заинтересованы в усилении Украины, а у Киева "традиционно нет политической воли" для отстаивания собственных интересов.

    Это не единственный совместный проект в отрасли, запланированный Анкарой и Киевом. В октябре 2017 года президенты двух стран подписали ряд соглашений о сотрудничестве, а турецкая госкомпания ASELSAN заключила с украинским "Спецтехноэкспорт" контракт на поставку систем связи для ВСУ на 43,6 миллиона долларов.

    Между тем, в ходе визита в США министр обороны Степан Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, Javelin будeт передаваться "своевременно и очень продуманно".

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