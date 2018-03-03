Путин потребовал от США документы о вмешательстве россиян в выборы

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Россия требует, чтобы американские судебные власти, обвинившие группу граждан РФ во вмешательстве в американские выборы, предоставили официальные документы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал Путин. Его слова приводятся в обратном переводе с английского.

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На слова ведущей канала Мегин Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин объяснил: "Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в РФ не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы РФ. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование".

"Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — заключил он.

Напомним, спецпрокурор США Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

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Президент США Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, и сговора с РФ нет. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.