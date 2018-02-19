Пентагон анонсировал переброску танков и ракет в Европу

Владимир Матвеев, обозреватель

Администрация президента Дональда Трампа запросила на следующий финансовый год 6,5 миллиарда долларов США "на меры по сдерживанию российской агрессии в Европе и укреплению обороны континента", передает Голос Америки.

Из опубликованного Белым домом проекта бюджета на 2019 финансовый год следует, что финансирование Европейской инициативы сдерживания предлагается снова увеличить, на сей раз на 1,7 миллиарда долларов.

Согласно опубликованному документу, администрация запрашивает на эти цели 6,5 миллиарда долларов. При этом в 2017 финансовом году Пентагон получил 3,4 миллиарда долларов, а на этот год запросил 4,8 миллиарда.

Сообщается, что у армии США есть еще одна бронетанковая бригада, действующая на "непрерывной ротационной основе", которая была развернута в 2017 году.

Армия США также принимает участие в боевых группах, размещенных в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в рамках натовской Программы усиленного передового базирования, которая была создана в 2016 году для сдерживания России. Увеличение финансирования Европейской инициативы сдерживания в 2019 году соответствует новой Национальной оборонной стратегии, в которой особое внимание уделяется Китаю и России.

В новой стратегии описывается мир, в котором решения Пентагона и организационная структура вооруженных сил определяются в первую очередь не борьбой с терроризмом, а конкуренцией великих держав.

Сообщается, что увеличение финансирования позволит "проводить больше учений", усилить "передовое присутствие" и улучшить "размещенную на передовых позициях технику".

Представитель министерства обороны рассказал Defense News, что с учетом того, что теперь основная цель финансирования – это "сдерживание российской агрессии", будет выделяться больше средств на оружие и боеприпасы, совершенствование танков и боевых машин Bradley. А также на более крупное присутствие в Европе "на ротационной основе, которое будет носить эпизодический и не всегда предсказуемый характер".

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Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование Европейской инициативы сдерживания и некоторые другие бюджетные расходы будут включать технику и оружейные системы, которые завершат формирование второй серии заблаговременно создаваемых складских запасов Армии США в Европе, сообщил заместитель директора бюджетного управления Армии Дэвис Уэлч.

Как уточнил Уэлч на бюджетном брифинге в Пентагоне, данная техника включает 40 танков Abrams стоимостью 455 миллионов долларов, 66 многоцелевых бронемашин (230 миллионов долларов), 61 боевую машину Bradley (205 миллионов долларов), а также ракеты для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HMARS (171 миллион долларов).

Как пишет Голос Америки со ссылкой на представителя Пентагона, увеличение контингента будет финансироваться в 2020 году, когда Армия США "начнет более динамичное развертывание сил, которое может включать периодические учения с участием нескольких бригадных боевых групп и дивизионных средств".

По словам чиновника, учения будут носить "внезапный характер". В ходе учений предполагается отработка возможности использования предварительно размещенных запасов имущества армии в Европе, которые к 2020 году "будут полностью модернизированы и укомплектованы".

Министры обороны стран-членов НАТО на минувшей неделе также утвердили решение о создании двух новых командных структур, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Сообщается, что НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Альянс также создаст новое командование для поддержки логистики и военной мобильности. Главы оборонных ведомств НАТО на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе.

Министры также приняли решение создать Центры кибербезопасности в центральном штабе объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE).

Согласно бюджетным документам Пентагона, отмечает 200 миллионов долларов пойдут на "консультирование, обучение и оснащение украинских военных", чтобы страна могла "проводить операции в рамках внутренней обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности при одновременной поддержке необходимых институциональных преобразований".

Напомним, Глава Пентагона Джеймс Мэттис 2 февраля в ходе встречи с украинским коллегой назвал приоритетным вопросом принятие украинским парламентом закона о национальной безопасности Украины, который позволит провести реформы в оборонной сфере страны в соответствии со стандартами НАТО и ЕС.

Facebook Посольство України в США Джеймс Мэттис и Степан Полторак

В начале февраля заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что за четыре года Вооруженные силы Украины получили международной технической и гуманитарной помощи примерно на $247 млн.

В проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

Напомним, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила в конце декабря, что США предоставят Украине оборонительное оружие для "защиты суверенитета и территориальной целостности". В Госдепартаменте США тогда заявили, что США предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Общая стоимость оборонного пакета оценивается в 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Помимо этого, Канада включила Украину в список государств, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия, говорится в официальном журнале правительства Канады.

НАТО, Пентагон целенаправленно укрепляются в Восточной и Центральной Европе, включая тесное взаимодействие с партнерами Альянса, Украиной, обостряя обстановку вблизи границ России в контексте запуска Западом гонки новейших вооружений.

Как считает Дариуш Матерняк, главный редактор польско-украинского портала Polukr.net, директор Аналитического центра "Польша — Украина", несмотря на проблемы в польско-украинских отношениях из-за споров на тему интерпретации истории, "предполагается развитие двустороннего сотрудничества в военной сфере". Это совместные проекты Польши и Украины, многонациональная бригада УкрПолЛитБриг, а также программы обучения военных (Польша принимает участие в деятельности международной группы инструкторов, работающей на Яворовском полигоне в Львовской области), сообщает польский ресурс Defence24.