Место Украины в торговой войне США и ЕС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей. На такой шаг он собирается пойти, если Евросоюз повысит пошлины для американских товаров: "Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут там бизнес, мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно продаются в США".

При этом американский лидер заявил, что существует "торговый дисбаланс" в отношениях США и ЕС, мол, в Евросоюзе невозможно продавать американские машины. В ответ на угрозы Дональда Трампа, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз собирается принять ответные меры для защиты своих интересов. Он отметил, что в ближайшие дни Еврокомиссия представит проект таких мер.

Помимо этого, отреагировали на угрозы США и в Германии. Там, министр экономики и энергетики Бригитте Цюприс призвала Дональда Трампа опомниться в вопросе таможенных пошлин и отказаться от планов ввести таможенные пошлины на европейские автомобили. Она также предостерегла, что шаги Трампа несут угрозу свободной торговле.

Отметим, 1 марта Трамп пообещал подписать документ, который предусматривает 25% пошлины на импорт стали и 10% пошлины на ввоз алюминия. Глава США заявил, что эти меры помогут создать новые рабочие места и оздоровить американскую экономику. Но в ответ на это в Брюсселе заявили, что подготовили контрмеры. Под "месть" могут попасть мотоциклы производителя Harley-Davidson из Висконсина, апельсиновый сок из Флориды и виски из Кентукки. Именно после этого Трамп и пригрозил ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей.

Как далее будут развиваться события и как возможная торговая война между США и ЕС отразится на Украине и мировой экономике, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Как далеко может зайти подобный обмен заявлениями?

— Они весьма болезненны для экономики и США, и ЕС, и действуют как снижение доходов обеих сторон. И на сегодня экономика США подобна европейской. Это единые ценности, единые подходы, единые стандарты, единое правовое поле. И торговая война между США и ЕС ослабляет и тех, и других. Все это происходит на фоне очень сильного взлета Китая, который на сегодняшний день практически сравнялся по ВВП с США. Причем Китай на сегодняшний день работает по правилам, которые установлены в мире именно США и ЕС. И в этих условиях Китай достиг таких огромнейших успехов, держит порядка двух триллионов резерва в виде доллара. И подобные войны ослабляют и ЕС, и США, то есть, я предполагаю, что все-таки не зайдут сильно далеко и все-таки договорятся.

Зачем это нужно США и в частности Трампу?

— О том, что торговые войны не приводят к выгоде и не являются полезными, заявил сенатор Хетч. По его словам, это является идиотизмом. То есть, торговые войны наносят исключительно ущерб. Таможенные пошлины — это огромный урон, огромные дополнительные расходы для производителей. Это иметь будет огромнейшее влияние на производителей ЕС, и они, безусловно, будут думать о других рынках. Например, о том же российском рынке. То есть, их будет интересовать ослабление санкций против России. Таким образом, подобная ситуация очень выгодна России, она выгодна Китаю, она выгодна остальному миру, миру экономики, и невыгодна обеим сторонам — и ЕС, и США. Это очевидно, что утраты и экономические, финансовые потери будут и у США, и у ЕС.

А на Украине это как-то скажется? У нас тоже металлургическая продукция — один из основных товаров, которые идут на экспорт.

— На Украине это особенно не скажется. Почему? Потому что уровень интеграции Украины в международное экономическое пространство очень и очень низкий. Украина — это страна, которая не имеет стабильного роста, не имеет стабильной стратегии, зигзагообразное развитие ВВП. У нас был бюджет на 180 миллиардов при преступной власти, когда коррупция возмутила весь народ. После победы, скажем так, Революции Достоинства, у нас уровень ВВП упал в два раза — 90 миллиардов долларов. То есть, уровень зарплат в Украине порядка средней в африканских странах. То есть, Украина не является серьезным игроком на международных рынках, и элита, которой принадлежит капитал в нашей стране, не думает про интересы страны и не думает про защиту своих интересов внутри этой страны. Она не может договориться между собой, проводить единую политику, интересную всей экономике, всему государству, всем гражданам и защищать свои капиталы внутри страны. Они способны на то, чтобы обворовывать страну и выводить в офшор. То есть, Украину не воспринимают как какую-то серьезную экономическую единицу, и если в результате этой войны, скажем, поднимутся цены на металл и появятся какие-то новые рынки, то сиюминутно выиграют какие-то олигархи, но они потеряют в чем-то другом. Для Украины огромнейшие перспективы — это именно внутри страны, потому как если на более-менее цивилизованные рельсы поставить нашу экономику, она может, восстановившись, хотя бы достигнуть старых показателей. То есть, в два раза возрастет экономика, и это возможно. Но у нас на государственном уровне нет такой программы, у нас 2-3% роста. Это ниже, чем общемировой процесс роста. То есть, даже задачу никто не ставит о восстановлении экономики. Поэтому говорить о том, как повлияет на Украину, именно на украинскую экономику, не на интересы каких-то нескольких человек, а на украинскую экономику, не имеет сейчас никакого смысла.

Почему в ЕС собираются ответить введением ограничений на импорт "Харли Дэвидсонов", соков, виски из США? RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк Профсоюз: в Украину импортируют уголь, а шахтеры прозябают

— Вероятно, речь идет об объемах экспорта. "Харли Дэвидсон" — это известная марка, но в плане объемов она очень маленькая. По объемам "Харли Дэвидсон" не может ничем похвастаться. Я могу предположить, что эта так называемая война имеет бутафорный характер, и настоящей войны с установлением этих гигантских взаимных пошлин не будет. О какой-то глубинной сути этих заявлений мне сложно судить. Нужно иметь какую-то инсайдерскую информацию. С экономической точки зрения, это не выгодно ни США, ни ЕС.

Как подобный обмен демаршами может отразиться на переговорах по проекту создания ЗСТ между ЕС и США?

— Вот опять же, вряд ли положительно может это отразиться, потому как ЗСТ, закрепленная в международных договорах, как раз предполагает снижение пошлин или вообще упразднение пошлин при торговле между данными двумя регионами. То есть, возможно какие-то движения, какая-то работа идет на то, чтобы не дать развиться этому процессу. Потому что свободная торговля между США и ЕС, как и любой вариант свободной торговли, укрепляет ее участников. Это укрепило бы и США, и ЕС. Естественно, это наносит вред этим переговорам и этому процессу.

Является ли подобный протекционизм со стороны Вашингтона нарушением правил ВТО?

— Является. Потому что там есть жесткие правила, которые устанавливают в том числе и порядок установления пошлин и взаимные расчеты. Скажется ли это на росте производства автомобильной промышленности в США? Безусловно, скажется. Если пойдет далеко, и действительно будут введены эти пошлины, ЕС пересмотрит свои экспортные поставки, снизит экспорт в США, то безусловно это будет влиять на повышение производства автомобилей в Штатах. Сейчас нельзя сбрасывать со счетов фактические результаты и положительный эффект политики Трампа на увеличение рабочих мест, к примеру. Он это обещал, он этого достигает и выполняет. И возможно такое продолжение его политики, которое предусматривает уменьшение международного влияния США и участия в международных процессах, и сосредоточение, фокусирование на внутренних вопросах, на внутренней экономике, будет способствовать дальнейшему росту рабочих мест и развитию автомобильной промышленности в США. Возможно, он достигнет личных политических очков. Вот это и есть, возможно, объяснение данных заявлений и того, что делает Трамп. Эффектом от этого, скажем так, будет возрастание его рейтинга в то время, когда мировые позиции США могут быть ослаблены.

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К слову, ранее специальный корреспондент из США Рустем Сафронов сообщал, что поддержка Трампа в южных штатах возрастет благодаря идее вооружить учителей.

В феврале Трамп представил инициативу по масштабной инфраструктурной реформе, которая предусматривает привлечение $1,5 трлн инвестиций в течение следующих 10-ти лет.