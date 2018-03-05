Газовый кризис. Украина между РФ и ЕС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Еврокомиссии выразили опасения относительно надежности транзита газа из России в Европу. Там, как и несколько лет назад, во время предыдущего газового кризиса призвали Киев и Москву решить этот спор.

Между тем у российского монополиста заявили, что транзиту газа через Украину в ЕС до окончательного разрыва контракта ничего не угрожает.

В свою очередь, "Нафтогаз" в короткие сроки нашел, где можно компенсировать дефицит голубого топлива для наших потребностей. Компания начала поставки газа из Польши. Контракт будет действовать до конца марта, а его объем составляет более 60 миллионов кубометров. Цена контракта не сообщается.

В то же время президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже сократила потребление газа на 25 миллионов кубометров, или на 14%. Кроме того, Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС.

Газовые проблемы, нашу энергонезависимость и транзитный потенциал в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Эксперт Марія Яковлева говорила про те, що кризи газової зараз не було, газу достатньо в нашій державі, щоб повністю впоратись із ситуацією. А як вважаєте ви?

— Я все-таки не зовсім згоден. Там в нас було десь півтора-два дні складної ситуації для того, щоб ми могли зрозуміти, мали зрозуміти, чи ситуація збалансована чи ні. Якби кризи цієї не було, то це відображалося б в чітких таких технічних і фізичних параметрах – це тиск в системі. Тоді не потрібно було би приймати певних заходів. Так, у нас ці заходи були прийняті, фактично позавчора і вчора над ними працювали, і сьогодні вже видно, що ситуація стабілізувалася і нормалізувалася, тому з понеділка вже навіть навчальний процес, який спочатку відмінявся, зараз він ніби поновлюється, і органи місцевого самоврядування, які хочуть, щоб школи працювали, ті школи можуть спокійно працювати.

То була чи не було кризи, що відбувалося насправді, яка ваша думка?

— Моя думка така, що була дещо емоційна реакція зі сторони "Газпрому" на результат Стокгольмського арбітражу, яку ми отримали на цьому тижні. Ця реакція була спочатку гострою від "Газпрому", а потім, очевидно, вона в них проходила певне політичне обговорення, і вона стала гострою в тому числі і в політичній площині, що деякі рішення, вони лежать не в раціональній, економічній, господарській діяльності, а вони лежать в площині політики. Маємо пам’ятати, що у них за два тижні вибори президента, навіть не президента, а вибори Путіна на новий строк президента, тому зараз для них дуже не підходящий час, щоб були якісь повідомлення про якусь поразку когось в Росії від когось з України. В даному випадку це не просто когось, це цілий "Газпром", який програв в арбітражі "Нафтогазу".

Але в даному випадку репутаційні ризики дуже високі для "Газпрому" в світі, в Європі принаймні.

— Ці репутаційні ризики виливаються в певні фінансові показники, тому що, можливо, буде ще один Стокгольмський арбітраж, можливо вони ще програють там півмільярда доларів. Для Росії в принципі такі суми в порівняні з іміджем Путіна напередодні виборів, вони можуть бути, скажем так, такими сумами вони можуть легко жертвувати, тому що напередодні виборів потрібен імідж. Очевидно, що Путін виграє на виборах, але їм потрібна не просто перемога, а переконлива перемога, щоб не було ніяких навіть сумнівів і таких моментів. Тому я впевнений, що ця реакція, вона лежить в такій емоційній площині і в політичній площині. Тому що їм потрібно було зберегти обличчя, тому що, я впевнений, що цей результат був великою несподіванкою як для "Нафтогазу", так і для "Газпрому", тому що перший результат Стокгольмського арбітражу, він був такий, це була перемога, але така досить скромна українська перемога, він був нормальний для обох сторін. Другий результат — це був, очевидно, на користь "Нафтогазу", і я думаю, що там були дуже вражені – в Україні позитивно, а в Росії негативно вражені цим результатом. І далі почались певні процеси, тому що вже пішли радощі, навіть пішов певний троллінг "Газпрому", в нас це також перекинулось в політичну площину, де всі політики відчували своїм обов’язком зробити якусь заяву стосовно цієї перемоги…

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Що саме вони перемогли, доклали руку до перемоги.

— Да, і ті, які мали відношення, і ті, які не мали ніякого відношення. Тому воно перейшло в політичну площину, і Росія таким чином відреагувала. Росія зробила певні незручності, але ці незручності протривали два дні, і в принципі їх досить швидко вирішили. І, що саме головне, їх вирішили достатньо добре в частині того, що весь газ, який мала Україна транзитувати і прокачувати і передавати в Європу, всі ці договірні зобов’язання витримані, жодного кубометру газу не було відібрано, тому Україна в цій ситуації, "Нафтогаз", "Укртрансгаз", показали себе як надійного транзитера і постачальника газу в Європу навіть в умовах певної якоїсь істерики, яка відбувалася зі сторони "Газпрому". Це може мати серйозні наслідки в довгостроковій перспективі, тому що зараз в Європі ідуть дискусії – "Північний потік-2", будувати його чи не будувати, чи можна покладатися на "Газпром", чи не можна, чи може "Газпром" використовувати газ як політичну зброю для ого політичного шантажу, для певних політичних цілей, і тут європейські політики і європейські чиновники, які приймають рішення отримали багато нової корисної інформації, яку вони тепер мають враховувати. І ця інформація не на користь "Газпрому" точно.

Голова Міненерго РФ Олександр Новак запевнив єврокомісара з енергетики Мароша Шефчовича, що транзиту російського газу в Європу через Україну до моменту розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" ніщо не загрожує. Ця заява була вже, коли Україна вирішила питання, РФ почала заявляти про те, що не хвилюйтеся, все буде добре?

— Навіть трошки не так. Там, після того, як "Газпром" відмовився продавати газ "Нафтогазу", коли він зменшив тиск на вході в Україну для транзиту газу, після того він ще заявив, що ініціює розірвання всіх контрактів з Україною. В України є два контракти. Перший – це на покупку газу. І другий – це на транзит газу. Якби вони розірвали контракт на транзит газу, Україна би тоді відповідно не транзитувала би цей газ в Європу, відповідно цей газ в Європу міг би перестати надходити. Тому їхня заява про те, що вони розривають всі контракти, очевидно потребувала пояснення хоча би для Європи, щоб розуміти чи будуть вони по цьому напрямку українському отримувати газ чи не будуть. Тому "Газпром" для того, щоб перед ними якось зберегти обличчя вийшов з таким поясненням, тому що їхня заява про те, що вони ініціюють розірвання всіх контрактів, вона в принципі потребує пояснення, тому що так просто в односторонньому порядку контракт розірвати не можна. Якби так можна було просто це зробити, то тоді вся суть контрактів би втрачалася, тому що немає значення, що ти підписав, ти можеш її завжди розірвати. Тому це була дивна заява. Знову ж таки вона була дещо емоційно-політична для того, щоби показати, що от ми такі, ми будем всіх наказувати, хто тут проти нас говорить якесь не те слово.

Але потім вони розуміли, що Європа – це їхній ринок, величезний ринок, який вони не хочуть втратити, тому що тоді цей газ може бути там мало кому потрібен, тому їм потрібно було пояснювати свої заяви такі дещо дивні, і це, власне, і відбулося. Дійсно, ці контракти просто так розірвати не можна, вони будуть виконуватися, навіть умови, які зараз прописані, вони передбачають там 30-45 днів для двосторонніх переговорів щодо розірвання. Якщо сторони приходять до згоди, дві сторони приходять до згоди, що контракт розривається, тоді розривається. Якщо ні, то тоді єдиний, хто може це зробити, це Стокгольмський арбітраж. А це знову процес не місяців, а років.

І увесь цей час постачання газу буде відбуватися за чинними контрактами?

— Очевидно, що якщо є підписані контракти, то їх треба виконувати, тому що тут без газу залишиться Європа, але навіть не тільки в цьому проблема, а проблема в тому, що "Газпром" залишиться без покупців свого газу, і в них є не менша проблема, куди цей газ продати, як в Європі – звідки газ взяти. Тому що газ видобувається, качається, постійно тиск підтримується. Якщо його ніхто не купує, він не може безмежно накопичуватися в трубі, тобто має бути рівномірне споживання, рівномірні покупки у великих обсягах, стабільні покупки, і Європа в цьому плані є дуже великим споживачем газу, і Росія робить все можливе, щоб не втратити цей ринок, Росія робила все можливе для того, щоб побудувати там імідж надійного контрагента і надійного постачальника, але останній тиждень, я думаю, що він просто перекреслив всю роботу, яку "Газпром" робив останні декілька років.

Зважаючи на президентські вибори в РФ, як розвиватиметься ситуація?

— Я думаю, що до виборів вже нічого не буде особливо розвиватися, тому що їм потрібно було показати, що вони можуть, висловлюючись дещо грубо, послати, значить, Україну і контрагентів, які їм не подобаються. Для України зараз вже немає ніяких проблем, "Нафтогаз", думаю, теж там не буде танцювати біля "Газпрому" з приводу поставок саме газпромівського газу, в нас є газ, наступає весна, з вівторка йде потепління, що дуже важливо, у нас вже думаю під кінець наступного тижня буде профіцит електроенергії, тому можна переходити і споживати більше електроенергії, і я думаю, що до їхніх виборів ніхто ніяких кроків не буде робити. Коли в них вибори пройдуть, я думаю, що тоді будуть якісь непублічні переговори для того, щоб ту ситуацію вирішити.

Напомним, к газовому кризису привела разбалансированность во власти, поскольку разные финансово-промышленные группы влияют на различные процессы в стране, но не координируют действия между собой, полагает политтехнолог Ярослав Макитра.