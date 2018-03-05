Украина ведет переговоры с США по поводу пошлин на сталь - Климкин

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Украина настроена на конструктивный диалог с США по вопросу увеличения ввозных пошлин на сталь и алюминий, заявил в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин.

На прошлой неделе в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

"Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией и ведем его в контексте украинского экспорта", — заявил Климкин, отвечая на вопрос, предпримет ли Киев зеркальные меры к Вашингтону из-за повышения ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Климкин также отметил, что для Киева такое решение Вашингтона "не стало сюрпризом", поскольку дискуссия о повышении пошлин велась длительное время.