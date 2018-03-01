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    Юнкер пригрозил США ответными мерами на пошлины по стали

    (обновлено: )21950
    Еврокомиссия в ближайшие несколько дней представит предложение об ответных мерах, совместимых с правилами ВТО, против США, чтобы сбалансировать ситуацию, заявил Жан-Клод Юнкер.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить ответные меры на желание США ввести пошлины по стали, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    Металлургический завод. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все для ЕС. Европа ввела пошлины на украинскую сталь - последствия

    "Еврокомиссия в ближайшие несколько дней представит предложение об ответных мерах, совместимых с правилами ВТО, против США, чтобы сбалансировать ситуацию", — цитируются слова Юнкера в релизе ЕК.

    США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп чуть ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний. ЕК выразила глубокое сожаление в связи с этим заявлением Трампа.

    Напомним, ранее Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин на импорт продукции из алюминия.

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