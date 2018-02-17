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    В мире

    Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин

    (обновлено: )31330
    Китайская сторона призвала американскую сторону прекратить применять протекционистские меры в торговле, уважать принцип многосторонности.
    Валюты. Китайский юань, доллар США, евро, британский фунт
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США введут высокие пошлины на импорт продукции из алюминия, говорится в сообщении министерства коммерции страны.

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    Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт алюминия из Китая, России и ряда других стран в размере 23,6%. Предлагается тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Гонконга (административный район КНР), Венесуэлы и Вьетнама — в 23,6%. Для всех остальных стран предлагается квота на экспорт в США.

    "Мы призываем американскую сторону прекратить применять протекционистские меры в торговле, уважать принцип многосторонности, делать позитивный вклад в международный торгово-экономический порядок. Если американская сторона в конечном итоге примет решение, которое будет влиять на интересы Китая, то китайская сторона будет вынуждена принять все необходимые меры для защиты своих законных интересов", — говорится в опубликованном сообщении торгового ведомства КНР.

    Китайская сторона также подчеркнула, что выводы, сделанные американской стороной после проведенного расследования, являются безосновательными и абсолютно не соответствуют действительности. Минкоммерции отмечает, что заинтересованные стороны, фигурирующие в расследовании, в том числе Россия, ЮАР, Южная Корея, Вьетнам и другие страны, уже заявили американской стороне, что экспортируемая ими продукция ни в коей мере не наносит ущерб безопасности США.

    По заявлению торгового ведомства США, цель данных предложений — повысить производство алюминия с нынешних 48% от максимальной загрузки мощностей до 80%. Эта загрузка позволит обеспечить прибыльность индустрии. Решение на данный момент пока не принято.

    По данным министерства, импорт алюминия в США составляет 90% от общего потребления против 66% в 2012 году. Занятость в алюминиевой индустрии в США в 2013–2016 годах упала на 58%. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал восстанавливать промышленное производство в США.

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