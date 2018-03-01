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    США вводят пошлины на импорт стали и алюминия

    (обновлено: )22701
    Акции металлургических компаний США растут в цене после сообщения Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий, следует из данных торгов.
    Работа электрометаллургического комбината
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%, заявил президент США Дональд Трамп.

    Металлургический завод. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я принял решение о введении 25% пошлин на сталь и 10% на алюминий. Это (пошлины) будет (действовать) в течение длительного периода времени", — сказал Трамп, которого цитирует Белый дом, в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.

    Акции металлургических компаний США растут в цене после сообщения Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий, следует из данных торгов.

    По состоянию на 19.49 по Киеву акции United States Steel Corp. дорожали на 7,77%, до 46,77 доллара, AK Steel Holding Corp. — на 11,82%, до 5,78 доллара, Nucor Corp. — на 3,25%, до 67,51 доллара.

    Напомним, ранее Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин на импорт продукции из алюминия.

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