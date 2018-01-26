Профсоюз: в Украину импортируют уголь, а шахтеры прозябают

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Шахтеры пригрозили митингами государственной компании "Центрэнерго". Причина в том, что накануне это предприятие отказалось от закупок угля у энергокомпании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Это решение и вызвало возмущение шахтеров. Они говорят, что будут митинговать, пока "Центрэнерго" не разблокирует поставки угля с госшахт "Львовуголь" и "Волыньуголь".

Также они утверждают, что отказ "Центрэнерго" от закупок угля в энергокомпании ДТЭК ставит под вопрос выплаты заработной платы шахтерам и в целом работу государственных угледобывающих предприятий.

К каким мерам намерены прибегнуть шахтеры для решения возникшей проблемы, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины Сергей Павлов.

Чем недовольны шахтеры? Из-за чего собираются устраивать митинг?

— Шахтеры недовольны тем, что, во-первых, нет централизованной отгрузки угля. Уголь завозится из Америки, потом ДТЭК прекращает брать поставки, и поэтому во Львовской области уголь сейчас находится вроде и в профиците, но по Украине он — в дефиците. Поэтому, если "Центрэнерго" не одумается, будем брать и пикетировать как в Киеве, так и на местах, перекрывать международные трассы. Также плачевная складывается ситуация по выплате зарплаты. Например, в донецком регионе, луганском регионе угольщикам еще должны за ноябрь прошлого года. То есть, люди доведены до отчаяния и нищеты. Если там будут перекрывать трассы, то тут тоже будут объявлять голодные бунты, потому что людям уже "тормозок" не за что купить и поехать в шахту.

Какова общая сумма задолженности по зарплатам?

— Общая сумма в целом по Украине составляет порядка 400 миллионов. И в бюджет не заложено ни копейки. Я не понимаю, как правительство или Игорь Насалик (министр энергетики и угольной промышленности — ред.) будут гасить нам эту задолженность. Во-вторых, у нас нет понимания как с правительством, так и с Минугля и энергетики…

Вы говорите, что "Центрэнерго" и ДТЭК отказываются брать сегодня уголь из Волынского бассейна, Львовской области. Чем они это мотивируют?

— Мотивируют тем, что сейчас пошли морозы, значит, угля будет сжигаться больше. Мотивируют тем, что у "Центрэнерго", в частности, на складах — много угля. Только мы не поймем, откуда он берется, этот уголь. Мы понимаем, грузит ДТЭК, но и мы же добываем. Вообще, мораторий Насалик недавно только разблокировал, до 15 января вообще не брали уголь. Сейчас хоть берут, там, по чайной ложке. И вот говорят, что это — избыток. Уголь берется не только из Америки, но, наверное, это — не секрет, везется из России. Просто зачем, спрашивается, они везут этот уголь, если у нас есть возможность добыть свой?

Из ЮАР и США везут антрацит, а в Волынском бассейне добывается уголь марки Г. Верно?

— Вы чуть ошибаетесь. В этом и есть вся загвоздка. Везут не только антрацитовый уголь, но везут и уголь марки Г. Которая у нас — в избытке. Зачем? Или политические игры, или кулуарные, или берутся бешеные откаты с этого угля, мы тоже не понимаем и ставим вопросы перед правительством.

Сколько стоит для правительства, или для "Центрэнерго", для ДТЭК закупка угля марки Г, который добывается на западе Украины? И во сколько обходится закупка такого же угля марки Г, который везется из ЮАР, США, РФ?

— Сейчас 2300-2400 (гривен — ред.), это у нас уголь с нормальной зольностью, нормальной влажностью, то там он обходится порядка 115 долларов. И плюс еще доставка до складов. Получается 130-140 долларов. Вот и понимаем, что наши угли — дешевле.

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Какой объем угля марки Г сегодня используется "Центрэнерго" или ДТЭК?

— Я работаю в госструктуре, я не буду говорить по поводу ДТЭК, но мы спокойно можем работать без внутренних поставок именно марки Г. Например, на Змиевской ТЭС переоборудовали уже котлы, и если мы пойдем дальше этим путем переоборудования, нам не нужен будет ни российский, ни американский уголь. Только вложить в промышленность деньги.

Но такое переоборудование производится в единичных случаях.

— Да, стыдно за шахтеров. За 2017 год, такого не было еще в жизни, я работаю в угольной промышленности 30 лет, в том числе отработал под землей 30 лет, чтобы за год не оснастилась ни одна ТЭС. Такого не было при самых плохих министрах и правительствах. Это нонсенс какой-то. Скоро мы просто будем закупать по 4000, по 5000, или по 2000 долларов уголь, а вот эти все шахты порежут на металлолом и закроют.

Какой объем угля марки Г добывается на западе Украины и какой объем используется на сегодняшний день Украиной?

— В среднем, например, Львовский бассейн возьмем. 7000-8000 тонн в сутки львовскими шахтами можно добыть. Но на данный момент, в связи с тем, что добыча приостановлена, добываем 2000-3000 тонн. То есть, нетрудно посчитать, в месяце — 30 дней, 60 000 тонн мы можем спокойно добывать и закрывать какую-то часть. Но нам не дают закрывать и добывать.

Сколько угля марки Г импортируется на сегодняшний день в Украину?

— Я же вам говорил, от двух миллионов, порядка миллиона тонн марки Г будет завозиться баржами. Это два миллиона в общем. Миллион марки Г будет завозиться и миллион марки антрацитовой. Это — цифры министерства, которые нам давал Насалик.

Когда шахтеры планируют организовывать акцию протеста в Киеве? Будут ли пытаться добиваться встречи с Насаликом?

— Да, в ближайшее время выезжают группы на переговоры с Насаликом. Это скорее всего понедельник-вторник следующий. Выезжаем изо Львова, из Донецкой, Луганской области выезжают определенные группы, будем договариваться. Если нас услышат — это будет хорошо. Если не услышат, начнется пикетирование, перекрытие, начнутся голодные бунты.

Сколько человек готовы принимать участие в акциях протеста?

— Например, из Донецкой области будет ехать около 20 человек. Наверное, 10-15 человек со Львова. Но это предварительно на переговоры будут выезжать. Если нас не услышат, то будут многотысячные акции протеста.

Напомним, член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил, что при реформировании угольной отрасли без увольнений шахтеров не обойтись. Он считает, что реформа должна предусматривать достойные компенсации уволенным работникам шахт и механизмы перевода на другие рабочие места.