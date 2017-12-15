Около ста украинских шахтеров попали под суд за требование повысить зарплаты

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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Кировоградской области 15 декабря начался суд над 94 горняками шахты "Ингульская" из-за их протестной акции, сообщил в пятницу председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Началось судилище над 94 горняками шахты "Ингульская". К сожалению, не могу быть вместе с шахтерами, потому что скоро улетаю в Германию — на очень важную международную встречу. Но там обязательно буду поднимать вопрос прав работников и давления на профсоюзных лидеров и активистов", — написал Волынец в пятницу в Facebook.

По его данным, горняков судят за то, что они проводили акцию протеста и требовали повышения зарплат.

"Таким образом администрация предприятия отреагировала на протестную акцию, которая состоялась недавно на руднике. Тогда шахтеры, отработав смену, остались под землей. Среди их требований – повышение заработной платы на 50%", — пишет Волынец.

Напомним, в конце ноября около 60 горняков шахты "Бужанская" в Волынской области отказываются подниматься на поверхность из-за задолженности по зарплате.