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15.12.201712:30
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    Общество

    Около ста украинских шахтеров попали под суд за требование повысить зарплаты

    (обновлено: )11903
    По сообщению Независимого профсоюза горняков Украины, 94 работника шахты "Ингульская" попали под суд за отказ выйти на поверхность и требования повысить заработные платы.
    Шахта Ингульская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Кировоградской области 15 декабря начался суд над 94 горняками шахты "Ингульская" из-за их протестной акции, сообщил в пятницу председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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    "Началось судилище над 94 горняками шахты "Ингульская". К сожалению, не могу быть вместе с шахтерами, потому что скоро улетаю в Германию — на очень важную международную встречу. Но там обязательно буду поднимать вопрос прав работников и давления на профсоюзных лидеров и активистов", — написал Волынец в пятницу в Facebook.

    По его данным, горняков судят за то, что они проводили акцию протеста и требовали повышения зарплат.

    "Таким образом администрация предприятия отреагировала на протестную акцию, которая состоялась недавно на руднике. Тогда шахтеры, отработав смену, остались под землей. Среди их требований – повышение заработной платы на 50%", — пишет Волынец.

    Напомним, в конце ноября около 60 горняков шахты "Бужанская" в Волынской области отказываются подниматься на поверхность из-за задолженности по зарплате.

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