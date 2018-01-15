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    Общество

    Бунт на "Украине". Шахтеры в Донбассе отказались работать из-за долгов

    (обновлено: )2106140
    Людей на шахте возмущает ситуация, "когда цены на все растут чуть ли не ежедневно, а они не могут получить заработанное тяжелым трудом, а потому вынуждены ходить на работу полуголодными", заявил председатель местной профсоюзной организации.
    Шахта Украина
    Конфедерация свободных профсоюзов Украины

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Горняки на шахте "Украина" в подконтрольной Киеву части Донецкой области Украины отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате, сообщил в понедельник председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    "С горняками шахты "Украина" ГП "Селидовуголь" не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь! Поэтому сегодня шахтеры отказались приступать к работе", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    Как уточняется на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины, людей на шахте возмущает ситуация, "когда цены на все растут чуть ли не ежедневно, а они не могут получить заработанное тяжелым трудом, а потому вынуждены ходить на работу полуголодными", заявил председатель местной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Иван Чуков.

    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News
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    "Нужно же и за коммунальные услуги исправно платить, и семьи кормить, одевать и обувать, а денег — нет, — рассказывает Чуков. — На прошлой неделе, как милостыню, выдали по 400-500 гривен… И что на них можно купить? Удивляет то, что шахта и план по добыче выполняет, и уголь же вроде реализует… А средств на заработную плату почему-то нет".

    Профсоюзный лидер прогнозирует, что инициативу первой смены поддержат коллеги из второй и третьей смен.

    "Проблемы же у всех одинаковые. Шахтеры хотят привлечь к себе внимание, а другого пути, кроме отказа спускаться в забой, они не видят", — говорит Чуков.

    По его информации, генеральный директор предприятия для решения наболевших вопросов отправился в Киев. "Если вернется ни с чем, то придется в столицу ехать разгневанным шахтерам", — заявил Чуков.

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    Напомним, ранее в Павлограде Днепропетровской области два шахтера компании "ДТЭК-Павлоградуголь" объявили голодовку

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