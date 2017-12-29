Повышение цены на уголь напоминает удавку - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует повысить цену угля в тарифе на электроэнергию на 26%. Такое повышение связано с тем, что средняя рыночная цена угля на европейском рынке выросла в 2017 году уже выше заложенных прогнозов на следующий год. В свою очередь, такое повышение может повлечь и подорожание электроэнергии на 10%. Эксперты полагают, что повышение цен, скорее всего, ляжет на плечи не бытовых потребителей.

Возле столичного офиса холдинга СКМ прошла акция-перформанс против повышения цен на уголь по формуле "Роттердам +". Активисты символически жгли "деньги" в "топке ДТЭК" с лицом Рената Ахметова.

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Отметим, что именно компания Ахметова контролирует около 80% тепловой генерации в Украине. И по этой причине участники акции-перфоманса считают, что основным выгодополучателем от повышения стоимости угля будут предприятия Рината Ахметова.

Как отобразится вероятное повышение цены на уголь на украинцах, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

glavcom.ua Андрей Герус

(текст публикуется на языке оригинала)

Як це рішення щодо підвищення вартості вугілля в реальності може відобразитися на розмірі тарифів?

— Перш за все, воно точно відобразиться. Відобразиться на всіх, просто трошки по-різному. Для когось прямим способом, для когось непрямим способом. І підвищення ціни електроенергії, на жаль, буде не на 10%, а буде більше 16%. Буквально сьогодні зранку вони опублікували новий проект рішення, з нього видно, що підвищення буде 16%. У нас всі кошти в енергоринок платять: населення — 30%, а 70% — непобутовий споживач: малий, середній, великий бізнес, бюджетні установи, організації, школи, лікарні, садочки. Друга категорія працює по непобутовому тарифу. Він вже на сьогодні вищий, ніж тарифи для населення, і ще виросте на 16%, на жаль. Це призведе, наприклад, до зростання тарифів на воду, тому що водоканал тепер буде отримувати електроенергію по ціні вище, а 40% собівартості подачі води — це електроенергія. Відповідно, я думаю, споживачі помічають, як зростають тарифи на воду. І скоріше за все, що будуть зростати знову у зв'язку з такими рішеннями.

Крім того, зростуть ціни в магазинах, тому що у всіх виробників, в усього бізнесу є собівартість електроенергії. Відповідно, якщо вона зростає, всі це відображають у цінах на товари і послуги. Ми будемо бачити зростання цін в наступному році, будемо знову бачити інфляцію. Тому всі будуть за це платити, просто хочуть від населення це приховати. Нібито ніяк не впливає, і таким чином зробити так, щоб населення заплатило за це через ціну молока, хліба, масла, але не всі це зрозуміють. Отакий от обман тарифний, щоб збирати з усіх гроші. Тут мова йде про додаткові більше десяти мільярдів гривень. Ціна питання велика, і схоже це просто зручний спосіб заробляти гроші буквально одним рішенням, тому що іншим способом заробити додатково більше десяти мільярдів гривень дуже важко.

А хто ці гроші отримає?

— Якщо ми говоримо про ціну вугілля, яка буде піднята в наших тарифах, то ми повинні розуміти, що у нас 80% теплової генерації знаходиться у власності компанії ДТЕК Ріната Ахметова. 85% видобування українського вугілля, на яке закладається формула «Роттердам плюс», це також приватна компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Тому, якщо сумарно буде десь біля 13 мільярдів гривень додатково, то з них більше десяти піде компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Їхні тарифи, по яким вони продають електроенергію, виросли вже понад на 100%, таким чином, у них все добре. Якщо всім іншим доводиться затягувати пояси, то у них все прекрасно, у них збільшуються доходи, вартість їхніх активів.

Тобто, варто очікувати підняття тарифів. А наскільки вони можуть зрости для населення?

— Я думаю, що сьогодні тарифи для населення не будуть піднімати, а будуть для непобутового споживача. Очевидно, населення за це заплатить через зростання ціни на товари в магазинах. Але в 2019 році знову можуть до нас прийти і сказати: дивіться, у нас же великий розрив між тарифами для населення і тарифами для бізнесу, тому треба знову підняти тарифи для населення. У нас буквально недавно був ріст 280%, для того щоб ліквідувати це перехресне субсидування. І може бути знову схожий ріст, тому що після того як робили? Піднімали тарифи для населення, щоб вийти на один тариф, але почали піднімати знову тарифи для бізнесу. Розрив знову збільшився, тепер можна знову піднімати тарифи для населення, а потім можна буде знову піднімати тарифи для бізнесу.

Це такий вічний двигун?

— Це як вічний двигун. На жаль, коли таким займаються, ніякої довіри до такого тарифоутворення бути не може. Це банальний обман і ніякого ринку, ніякого справедливого регулювання у таких умовах, на жаль, немає.

Якщо НКРЕ прийме відповідне рішення, якою буде різниця між тарифами для населення і непобутового споживача?

— Різниця буде біля 150%. У нас сьогодні тарифи для малого і середнього бізнесу десь у 2,5 рази вище, ніж тарифи для населення. Більше того, у нас тарифи для малого і середнього бізнесу вже будуть вищі, ніж у більшості країн Європи, якщо рахувати до сплати податків, до ПДВ. Тарифи в Луганській області будуть найбільшими, саме у Луганській області, яка постраждала, яку треба було б підтримувати. Там будуть найбільші тарифи. Я аналізував: є лише п'ять країн у Європі, де тарифи більші, ніж у Луганській області. Це в основному острівні країни: Мальта, Кіпр, Великобританія. От як ми створюємо умови для розвитку бізнесу в Україні. Якщо бізнес споживає багато електроенергії, в Україні його немає сенсу відкривати, тому що тут тарифи вже більші, ніж у більшості країн Європи. Звичайно, це негативно впливає на економічне зростання, ми будемо барахтатися зі зростанням у 2,5%. Абсолютно якісь неправильні, невиважені рішення прийняті лише для того, щоб найбагатша людина України могла заробити собі ще побільше мільярдів гривень.

Для того щоб зрівняти ці тарифи заново, треба буде піднімати тарифи для населення у 2,5 рази?

— Так, правильно. У нас прийнято закон про електроенергію, і в 2019 році має бути імплементація цього закону, тобто перехід до нової моделі ринку. Перехід до нової моделі ринку означає, що тарифи для населення і бізнесу мають бути на одному рівні. Тому у 2019 році, якщо цей закон буде виконуватися і працювати, знову почнеться зростання тарифів для населення.

Тобто, робитися це буде вже після виборів.

— Я думаю, що ймовірно так.

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Напомним, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что повышение цены на уголь не изменит тарифы на электроэнергию для населения.

А эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец высказал, что механизм субсидий в Украине — непрозрачный и несправедливый.