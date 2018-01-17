На войне, как на войне, а уголь, пожалуйста, в топку

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина с начала года испытывает нехватку угля антрацитовой группы из-за того что на государственном уровне были прекращены поставки из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Выстрел в ногу

По оценке заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями в Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономическая блокада Донбасса вызвала падение ВВП на 1% и оказала негативное влияние на торговый баланс.

Но даже с такими потерями можно было бы смириться воющей стране. Но беда, как известно, не приходит одна — в результате такой «продуманной и взвешенной» государственной политики Россия, которую официальный Киев упорно именует «государством-агрессором» стала лидером по поставкам угля в Украину в 2017 году.

И хотя в апреле министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик анонсировал отказ от закупок угля в России, а президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение с американскими поставщиками угля, и прибывший пенсильванский уголь встречали хлебом-солью, Киев так и не смог полностью разорвать экономические связи с Россией. Как свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, из РФ за прошлый год было импортировано угля на сумму $1,5 млрд, что составляет 56,57% от общего количества.

Но правительство продолжало придерживаться взятого курса — в начале ноября 2017 года Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении 18 российских компаний «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности».

Несмотря на то, что Украина испытывает острый дефицит угля антрацитовой группы, под санкции угодила российская угольная компания «Южтранс», которая занималась поставками антрацита, которых добывается на шахтах в Ростовской области, для нескольких украинских предприятий.

Не такой уж и опасный?

Можно было бы поздравить Киев с очередной победой политической надстройки над экономическим базисом (хоть марксистская теория сейчас в Украине не в чести), но тут, как гром среди ясного неба, прозвучала новость: Министерство экономического развития и торговли отменило санкции в отношении российской компании, являющейся основным поставщиком антрацита в Украину.

«Коротко о результатах блокады Донбасса. Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину. Об этом говорится в приказе министерства №1905 от 29 декабря 2017 года. Причиной отмены санкций указано "материалы Службы безопасности Украины от 26 декабря"», — написала на своей странице в Facebook помощник-консультант народного депутата Украины Натальи Веселовой Олеся Цыбулько.

Теперь «Южная угольная компания» (ЮУК), транспортной структурой которой является «Южтранс» вернется к экспорту антрацита в Украину (кстати, до санкций, до трети ее сбыта приходилось именно на Украину) к обоюдному удовлетворению обоих сторон.

«Мы с самого начала говорили, что внесение нашей компании в санкционный список — это большая ошибка украинской стороны. И то, что произошло сейчас, это возвращение к реальности текущей ситуации. После этой небольшой паузы у нас не возникнет трудностей с тем, чтобы вновь начать поставки угля украинским клиентам»,- заявил изданию"Комерсантъ" директор по экспорту ЮУК Роман Крюковский. По его словам, до введения санкций объем поставок угля ЮУК в Украину составлял 40-50 тыс. тонн в месяц, существенных изменений в поставках после снятия санкций не будет.

Две параллельные реальности

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что снятие санкций было ожидаемо.

«Ресурса антрацита, кроме как в Российской Федерации, более не существует. По состоянию на сейчас его просто нет. Все, что Украина могла выбрать в прошлом году, она выбрала: все резервы, которые были в Штатах или в ЮАР. Поэтому, соответственно, для того чтобы докупить недостающие объемы, порядка 1 миллиона тонн, их необходимо закупить в России. То есть, оптимизировали возможности закупки, чтобы малой кровью меньше затрат шло на логистику. Это просто объективная ситуация», — сказал РИА Новости Украина Валентин Землянский.

По его словам, эта ситуация была прогнозируема еще на момент блокады поставок угля из Донбасса.

«Все это хорошо просчитывалось, поскольку никто, кроме России не добывает и не экспортирует такие объемы антрацитового угля (раньше на первом месте по добыче и экспорту была Украина). Поэтому было абсолютно понятно, что уголь антрацитовой группы физически (дело даже не в цене) взять больше негде. Это глобальный рынок, и если где-то убудет, то где-то прибудет, то есть все те объемы, которые закупает Украина в ЮАР, в Соединенных Штатах, добывались под конкретные компании, под конкретных потребителей. Соответственно, эти объемы будут замещены объемами российского антрацита. Если посмотреть статистику, то Россия демонстрирует ощутимый рост по экспорту антрацита, в том числе и за счет того, что Украина начала закупать антрацит за рубежом. По сути дела блокада Донбасса сыграла на руку российской экономике, российской угольной промышленности. И мы это еще раз подтверждаем тем, что мы сами вынуждены закупать уголь в России. В Украине политика и экономика — две параллельные реальности, которые не пересекаются. В этой связи принятие закона об оккупированных районах Луганской и Донецкой областей — вообще абсурдно с точки зрения транзита российского газа, закупки ядерного топлива, импорта угля», — подчеркнул Землянский.

При этом, отмечает эксперт, в связи с переводом украинских ТЭС на уголь газовой группы, необходимость в антраците на этот год остается актуальной.

«Импорт нужен будет в любом случае. Прогноз в 3 миллиона тонн антрацита на этот год — самый оптимистический, возможно, будет и больше. Вопросы перевода на газовый уголь — это тоже вопросы времени и денег. К тому же у нас проблема и с газовым углем, Гройман наконец-то прозрел и сказал, что нужно денег дать в государственную угольную отрасль. Но увеличение добычи тоже пойдет с временным лагом минимум в полгода. В лучшем случае, мы можем рассчитывать на увеличение добычи в государственном секторе к концу этого года», — пояснил Землянский.

Торгуем с оккупантами

Самое примечательное, что в то время, когда новость об выведнии из под санкций российской угольной компании стала известна широкой общественности, в Верховной Раде шла активная работа над внесением поправок в законопроект, который принято называть «законом о реинтеграции Донбасса», хотя там нет ни слова о возвращении неподконтрольных территорий. Главное в этом документе — признание России страной-оккупантом, страной-агрессором, а власти самопровозглашенных республик — оккупационными администрациями.

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Но тем не менее, как видим, Россия не отказывает Украине в поставках угля, топлива для украинских АЭС и продолжает транзит газа по украинской территории. И это опровергает заявления официального Киева о том, что Украина воюет с Россией, поскольку никто не продает своему противнику стратегические энергоресурсы, и не покупает их у оккупантов.