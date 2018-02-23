Сколько евросказками ни корми, а с Россией торговля больше

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Война войной, а торговля по расписанию

Как сообщил Госстат, объем экспорта российских товаров на Украину составил 7,2 млрд.долл., что почти на 40% больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, достиг 3,9 млрд., увеличившись на 10%. В целом, товарооборот между странами увеличился на 28,6% и составил $9,36 млрд.

Безусловно, эти показатели не идут ни в какое сравнение с довоенным 2013 г., по сравнению с которым украинский экспорт просел в абсолютных цифрах на 11 млрд. долл. Тем не менее, РФ по-прежнему является чемпионом среди стран по объемам торговли с Украиной, уступая только ЕС в целом и занимая 9,4 % внешнеторгового оборота страны.

Если посмотреть на структуру экспорта, то именно за счет России украинская промышленность еще продолжает свое существование. Это вынуждена была признать даже торговый представитель Украины Наталия Микольская, заявившая, что основу украинского экспорта в РФ составляют: "первая группа — это энергетическое машиностроение, вторая группа — это металлы, третья — химия и электрические машины". При этом "майданная мадам" отказывается признавать Россию экономическим партнером Украины.

За минувший год украинская сторона нарастила поставки в Россию продуктов питания на 15%, минеральных продуктов — на 47,7%, продукции химпрома — 26,4%, металлов и изделий из них — 16,2%, машин и оборудования — 33,9%. По-прежнему идут в Россию трубы, котлы, арматура, трансформаторы, двигатели, станки, а малые и средние предприятия наращивают продажи обуви, детской одежды, фурнитуры.

Невзирая на возобновление сотрудничества, сальдо для Украины по-прежнему остается отрицательным, достигнув по итогам 2017 г. почти 3,3 млрд. долл. Впрочем, винить в этом украинская власть может исключительно себя.

Что не запрещу, разрушу

Если проанализировать причины многократного превышения импорта над экспортом, вырисовывается вся степень "альтернативной гениальности" политики Киева. Разрыв отношений с Россией и другими партнерами по СНГ стоил экономике Украины падения ВВП с 183,3 млрд. долл. в 2013 г. до 93,3 млрд. долл. в 2016 г.

По итогам 2017 г. Российская Федерация на 68% нарастила экспорт товаров минеральной группы, т.е. энергоносителей. Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, "в Украину активно поставлялся российский коксующийся уголь, энергетический уголь. Поставки из РФ будут расти, что связано с отсутствием угля собственной добычи. Сейчас у нас отсутствует достаточно антрацита, не исключено, что вскоре будет дефицит угля газовой группы, и так уж получается, что по цене и логистике уголь лучше всего везти из России". На извечный русский вопрос "кто виноват?" ответ очевиден: блокада Донбасса, благодаря усилиям "активистов" и поддержавшего их правительства лишившая Украину собственного угля.

Пресловутая "энергетическая независимость" от российского газа привела к резкому росту поставок из России удобрений. В производстве аммиака 90% себестоимости составляет газ. Проблемами на "РивнеАзоте" и "ЧеркассыАзоте" с успехом воспользовались российские производители, которые обеспечили аграриев своей продукцией по доступным ценам.

Не смогла отказаться Украина и от российской нефти и нефтепродуктов.

А могла ли Украина продать России больше товаров? Безусловно, поскольку украинская продукция отлично знакома российским потребителям, пользуется спросом, а зачастую и критически необходима РФ. Тем не менее, запреты на военно-техническое сотрудничество поставили высокотехнологическую промышленность на грань уничтожения. Например, 19 февраля 2018 г. Киев запретил поставки в Россию двигателей Д-436, устанавливаемых на гражданские самолеты Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200.

Кроме того, с 2016 г. прекратила работу зона свободной торговли с СНГ. Теперь украинские поставщики должны платить пошлины на уровне других членов ВТО. Самое парадоксальное в этой ситуации то, что российские товары поставляются в Украину по более низким тарифам, поскольку Украина при вступлении в ВТО, желая обогнать Россию, согласилась на самые низкие импортные ставки, тогда как Москва выторговала себе более высокие импортные тарифы. Т.е., даже при прочих равных условиях, россиянам выгоднее поставлять товары на Украину, чем украинцам – в Россию.

Смотрите также: Торговля с "агрессором". Импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами

Европой сыт не будешь

С одной стороны, товарооборот Украины и ЕС растет. Но, во-первых, медленнее, чем с РФ, во-вторых, в Европу поставляется только сырье и полуфабрикаты. По словам упомянутой Микольской, "значительное число наших предприятий не смогло переориентироваться на рынок Евросоюза. Причинами этого стали как сертификационные операции, так и проблемы допуска, и потребительские преференции". Показатели торговли с Европой так и не достигли домайданного уровня.

Так называемая зона свободной торговли обернулась, по словам Виктора Медведчука, игрой в одни ворота. Выделенные Украине квоты настолько малы, что она выбирает их за несколько месяцев, а то и недель. При этом ЕС в одностороннем порядке их урезает, как, например, произошло с пшеницей, квоту на которую в 2017 г. сократили с 960 до 65 тысяч тонн (!).

Как рассказывал один из представителей Министерства экономики Украины, "крупные иностранные компании надавили на свои правительства и фактически заблокировали возможное увеличение экспорта с Украины в страны ЕС. Мы проводили переговоры на протяжении года, а результат оказался плачевным. Проблема заключается в том, что увеличивать квоты в дальнейшем будет еще сложнее".

С другой стороны, украинских производителей подстерегают антидемпинговые расследования. Евросоюз ввел ряд дополнительных пошлин на импорт листовой стали из Бразилии, Ирана, России и Украины, что напрямую бьет по одной из основных статей украинского экспорта.

В любом случае Европа не способна компенсировать потери, которые Украина несет от утраты российского рынка, а дальнейшая "евроинтеграция" приведет только к усугублению деиндустриализации и примитивизации структуры украинской экономики. Отрицательное сальдо, которое по итогам года достигло 3,7 млрд. долл., будет нарастать за счет разницы в стоимости пауков и шмелей по сравнению с автомобилями и компьютерами.

Назло кондуктору

Как требуют особо ретивые "патриоты", торговлю с "агрессором" вообще нужно прекратить. По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, в этом случае "все развалится. Будет такой шок, как в 2015 году — инфляция за 20%, доллар по 50 грн. Потеряет Украина, а не Россия. В товарообороте России на долю экономики Украины приходится всего 4%. Мы действительно теряем рынок России и теряем экономику Украины – не России. Нельзя развалить экономику России, если мы прекратим с ней торговать". Дело даже не столько в самой торговле, а в общей зависимости украинской экономики и производственных цепочек от РФ.

Часть российского импорта является критически важной для Украины, в частности, горюче-смазочные материалы. А для некоторых же из украинских производителей Россия – это единственный рынок для поставок готовой продукции.

Несмотря на это, киевский режим упорно рубит сук, на котором сидит. Как заявил в Мюнхене Петр Порошенко, переговоры с Россией по различным вопросам возможны только "на следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, … включая Крым". О "его земле", конечно, лихо, но время идет. Россия выстраивает на своей территории замещающие производства, а рынок занимают другие поставщики.

Даже после налаживания отношений ситуацию с двусторонней торговлей уже нельзя будет вернуть в положение 2013 г. Еще одно необратимое последствие "евроинтеграции".

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции