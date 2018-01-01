Украина отменяет НДС на импорт электрокаров и пошлины на авто из ЕС

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Украина с 1 января отменяет НДС и акцизный сбор на импорт электрокаров, а также начинает постепенное снижение пошлин на импорт авто с Евросоюза.

Изменения, внесенные Верховной Радой в налоговый кодекс Украины относительно ввоза электрокаров в Украину, будут действовать год. По данным мининфраструктуры, украинцы смогут сэкономить при покупке электрокара в 2018 году около 17%.

Если взять среднюю цену подержанного электромобиля 14 тысяч евро и от нее отнять 20% НДС, 109 евро акциза (фиксированная сумма), получится 11 557 евро, то есть экономия составит 2,5 тысяч евро.

Информационно-аналитической группы "AUTO-Consulting" сообщает, что общий парк электромобилей, которые уже эксплуатируются в Украине, превысил 4 тысячи единиц. При этом за 10 месяцев 2017 года он увеличился на 2,4 тысячи электрокаров. Отмечается, что 90% электрокаров на украинских дорогах – подержанные.

Согласно данным государственной фискальной службы, в январе-ноябре 2017 года украинский бюджет получил 4,1 миллиона долларов от таможенных сборов при импорте электрокаров в Украину. При этом от акциза бюджет получил 301,3 тысячи долларов, а от НДС – 3,8 миллиона долларов.

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Кроме того, с 1 января вступает в силу изменение налогового кодекса Украины, согласно которому в стране будет постепенно снижаться пошлина на импорт автомобилей из Евросоюза. Согласно новым правилам, налог будет снижаться ежегодно на 1%, пока не достигнет нуля.

На новые автомобили с бензиновым двигателем объемом до тысячи кубических сантиметров пошлина сократится с 7,5% таможенной стоимости в 2017 году до 6,3% в 2018 году, и в 2023 году составит 0%.

На авто с объемом двигателя от тысячи до 1,5 тысячи кубических сантиметров пошлина сократится с 8,2% таможенной стоимости в 2017 году — до 7,3% в 2018 году и в 2026 году составит 0%.

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На автомобили с объемом двигателя от 1,5 тысячи до 3 тысяч кубических сантиметров ставка останется неизменной до 2019 года — 5%, и снизится до 0% до 2023 года.

На новые автомобили с дизельным двигателем объемом до 2,5 тысячи кубических сантиметров сократится с 8,2% таможенной стоимости в 2017 году — до 7,3% в 2018 году и в 2026 году составит 0%, а объемом более 2,5 тысячи кубических сантиметров — с 7,5% таможенной стоимости в 2017 году — до 6,3% в 2018 году и до 2023 года составит 0%;

При этом пошлина на подержанные автомобили до 5 лет со всеми типами двигателей сократится с 10% таможенной стоимости в 2017 году — до 7,3% в 2018 году и до 2026 года составит 0%.