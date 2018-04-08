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    В Украине хотят запретить летать авиакомпаниям, попавшим под санкции США

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    США - Россия: санкции преткновения (697)

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    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings россиян между Дамаском и Ростовом-на-Дону.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Авиакомпании "Хорс" и "Дарт", в отношении которых США ввели санкции, могут лишиться сертификатов из-за работы их самолетов в Ираке, Иране и Сирии, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе  проверить информацию о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings россиян между Дамаском и Ростовом-на-Дону. О таких фактах заявило агентство Reuters.

    "За 14 месяцев с 5 января 2017 авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров", — говорилось в сообщении агентства.

    Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки.

    Кроме того, Мининфраструктуры Украины сообщает, что 84  б/у самолетов производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

    "Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", — заявил Владимир Омелян.

    Напомним, США внесли в список санкций две украинских авиакомпании — "Дарт" и "Хорс". Компании попали в список вторичных санкций по Ирану "за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям". Речь идет о поддержке подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — элитного военного подразделения в Иране.

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