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    Санкции не означают отмену встречи Трампа с Путиным - Белый дом

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    США - Россия: санкции преткновения (692)

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    Президент США Дональд Трамп "по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи.

    "Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент", — сказала Сандерс.

    Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон.

    США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.

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