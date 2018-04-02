Трамп предложил Путину провести встречу в Белом доме - Кремль

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 20 марта, предложил провести их двустороннюю встречу в Вашингтоне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов.

При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

"Нет, это не обсуждалось. Это достаточно интересная позитивная идея, но пока она не обсуждалась", — ответил он на соответствующий вопрос.

Конкретного обсуждения вопроса о встрече президентов России и США после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 20 марта, не велось, сказал Ушаков.

"После этого разговора, который носил конструктивный, деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях – высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", — подчеркнул помощник президента.

Он отметил, что по этой причине, начиная с 20 марта, вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.

"Я бы сказал, что в ходе этого промежутка – с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос возможности проведения переговоров президентов РФ и США.

Разговор глав государств состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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