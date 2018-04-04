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    Корнейчук: встреча Трампа с Путиным это сигнал всему миру

    (обновлено: )1445210
    Даже несмотря на имитацию нарастания "холодной войны", в общении Трампа и Путина все отлично и ни о каком ухудшении отношений между странами речи не идет, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Кремль и Белый дом подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина встретиться в Вашингтоне. Правда, дата встречи пока не уточняется.

    "Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, предстоящая встреча Путина и Трампа важна для всего мирового сообщества и Украины в частности.

    "Во-первых, это сигнал всем политикам в мире, что, несмотря на имитацию нарастания "холодной войны" с взаимной высылкой дипломатов, в общении Трампа и Путина все отлично. И ни о каком реальном ухудшении отношений между странами, благодаря этим контактам, речи не идет", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    Во-вторых, продолжает Корнейчук, Трамп демонстрирует американской политической элите (и демократам, и республиканцам), что только с ним Путин готов разговаривать. 

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    "Поэтому не стоит давить на Трампа, пугать импичментами или блокировать его инициативы в Конгрессе. Все должны уяснить: именно Трамп – это некий спаситель США от "сорвавшегося с цепи российского медведя" с новой ядерной ракетой и травящего направо-налево всех "Новичком", – отмечает аналитик.

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    В-третьих, по словам политолога, "Большая сделка" Трампа-Путина успешно продвигается. 

    "И стороны готовят большую встречу, где публично отчитаются об успехах совместной работы – прекращение войны в Сирии и на Донбассе с началом политического процесса и победой над ИГИЛ, начало подготовки к "ядерной сделки" с КНДР", – перечислил эксперт.

    Естественно, дальше опять начнут имитировать "холодную войну", поскольку только такой формат приносит максимальные политические баллы – и Трампу, и Путину, прогнозирует Корнейчук.

    "Не факт, что встреча состоится именно в Вашингтоне. Поскольку Путину в имиджевом плане не особо выгодно ехать в Вашингтон. Сейчас речь идет вообще о подготовке общественного мнения в США и России, что такая встреча будет", – подытожил политаналитик. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о встрече Трампа и Путина
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