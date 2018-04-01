Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа

Владимир Матвеев

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью корреспонденту Украинской службы Голоса Америки Ирине Матвийчук рассказал о перспективах разрешения конфликта на востоке Украины.

Как заявил Волкер, в конце апреля-начале мая он посетит Украину. При этом спецпредставитель выразил желание побывать непосредственно в зоне конфликта на Донбассе, "где обострилась ситуация с безопасностью".

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве", — сказал он.

"Люди все еще воюют, теряют жизни, сталкиваются с жертвами; и существует огромный риск для населения, независимо от того, отключена ли вода, электричество, происходит ли загрязнение окружающей среды, разрушается ли экономика. Это действительно ужасно. И я думаю, что для людей, которые там живут, важно знать, что мир видит, что происходит, и беспокоится о них", — заявил Волкер.

Обострение боевых действий на Донбассе Волкер связывает с особенностями украинского конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться и угасать, а также отмечает, что такая тенденция сохраняется годами.

"Конфликт то обостряется, то затихает. Мы наблюдаем эту модель на протяжении многих лет. Был очень плохой период в начале этого года, а также в феврале прошлого. Было прекращение огня, которое, похоже, ничего не прекратило. Во время прекращения огня в сентябре сократилось число нарушений, но позднее осенью опять стало расти. Такова тенденция: то обострение, то затишье", — заявил спецпредставитель Госдепа США.

По словам Волкера следует уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходить горячая стадия военных действий.

"За последние несколько недель ситуация вроде улучшилась, но недавно мы снова увидели ухудшение", — сказал он.

Кроме этого, Волкер отметил, что, хотелось бы услышать ответ от России, "чтобы понимать, о чем мы можем говорить".

Как напоминает американский ресурс, последний контакт Волкера с россиянами был в январе этого года. За последние восемь месяцев работы спецпредставитель США планирует свой седьмой визит в Украину.

Он также прокомментировал вероятную встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которую Трамп предложил во время недавнего телефонного разговора.

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством", — отметил Волкер.

Он сообщил, что такая потенциальная возможность существует.

При этом Волкер доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но выражает недовольство действиями Москвы.

"Я доволен тем, как развивается позиция Запада. Но я не доволен тем, что мы не видим соответствующих шагов от России", — цитирует спецпредставителя США Голос Америки.

В этом контексте спецпосланник выразил "разочарование" тем, что, по его словам, "Россия ведет себя агрессивно по всему миру", цитирует Волкера Голос Америки.

Напомним, что контактная группа по Донбассу заявила о "пасхальном перемирии" с 30 марта. В частности, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила намерение ввести режим прекращения огня с 00:01 киевскому времени 30 марта текущего года.

Наряду с этим, после назначения на должность Госсекретаря США Майка Помпео и советником президента по нацбезопасности вместо генерала Герберта Макмастера — Джона Болтона, внешняя политика Вашингтона, миссия специального представителя в Украине станет жестче как по поддержке Украины, так и по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе (хотя лично Болтон ранее скептически высказывался относительно подобной миссии ООН).

Как считает Гарри Казианис, аналитик из Центра за национальные интересы, "я думаю, что Джон Болтон — это наихудший кошмар для России. Он был ястребом по отношению к России на протяжении всей своей карьеры, он всегда выступал за жесткую позицию по отношению к Москве".

"Я вижу, что Болтон рекомендует президенту немало изменений в политике, одно из которых — продолжение поставок оружия Украине", — подчеркивает Казианис.