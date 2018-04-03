Элита общества. Чиновники: лизуны, стриптизеры, сердцееды

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Скандалом этой недели можно назвать появление столичного прокурора в телевизионном шоу в неглиже. Чиновник на глазах у телезрителей целовался с девушками, ругался матом, играл в бутылочку на раздевание, а, проиграв, полностью оголился. Правда, нагота помогла ему выиграть денежный приз. Таково позорного случая в прокурорский среде еще не припомнят. Но удивляться подобному не приходится — нынешние чиновники уже не раз показывали свое истинное лицо.

Я вам не как-либо что, а что-либо как!

Прокурор киевской местной прокуратуры №7 Олег Билоус оскандалился из-за участие в телешоу под названием "ЛавЛавCar". На работе звезде экрана вынесли лишь выговор за непристойное поведение.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) сочла, что несмотря на фильтры, которыми режиссеры закрыли интимные части тела участников шоу, подобное поведение может негативно повлиять на репутацию их коллеги или "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс". Комиссия признала, что съемки в шоу не сказались на выполнении прокурором своих служебных обязанностей, однако данным поступком он допустил однократное грубое нарушение правил прокурорской этики.

Аргументы, которые приводит виновник скандала в свое оправдание, следующие: в записи программы он, дескать, участвовал в свободное время, о месте работы никому не проговорился, все интимные подробности видели только игроки, а на само шоу жалоб от зрителей не поступало, потому на репутацию как его, так и прокуратуры в целом повлиять не могло. К тому же Билоус уверял, что принял участие в шоу из благих намерений — из выигрыша не взял себе ни копейки, все средства отдал сестре свой девушке для оплаты обучения. Однако КДКП такие объяснения посчитала неубедительными и влепила прокурору выговор, тот же в свою очередь пообещал в подобных мероприятиях больше участие не принимать.

Прокурору, можно сказать, повезло, он отделался только испугом. А вот заместителя начальника одного из отделов Государственной фискальной службы Украины в Закарпатской области за то, что она, будучи пьяной, до бюстгальтера разделась перед полицейскими, уволили с работы, сократив ее должность. Полицейские, которым, по-видимому, не понравился стриптиз, привлекли коллегу за мелкое хулиганство и ни на какую комиссию по этике не вызывали.

Если верить местной винницкой газете, в одном из районов области 50-летняя замужняя депутат райсовета в кабинете местной администрации принимала любовника. Одна такая горячая встреча закончилась в больнице, куда любовников увезли для оказания неотложной медицинской помощи — требовалось пару разъединить. На карьере народной избранницы такой адюльтер на рабочем месте не отразился. Более того, как оказалось, в местной школе дама преподавала "Этику".

Дорвались до власти

Так как наши чиновники не заканчивали Гарвард и не учились в Оксфорде, в лучшем случае имеют "корочку" периферийного вуза или купленный диплом, то и этике не обучены. Вот и народный депутат, рупор МВД Антон Геращенко в дорогом ресторане после еды тарелку вылизывает.

Чтобы украинские госслужащие не падали лицом в грязь, специально для них в 2016 году Кабинет министров Украины выпустил постановление №65 "О введении стандартов этического поведения государственных служащих". Согласно Кодексу, чиновник обязан служить государству и обществу, достойно себя вести и быть политически нейтральными. Также документ предусматривает честную службу и верность государству, обеспечение государственных интересов, уважение к достоинству других лиц, вежливость и соблюдение высокой культуры общения, доброжелательность и предотвращение конфликтных ситуаций с гражданами.

Но, судя по последующим событиям, бумагу эту изучили не все. А само постановление прожило всего год. В марте 2017-го Кабмин отменил Кодекс этического поведения государственного служащего. По той причине, что кроме этических норм поведения чиновников документ предусматривал обязательную фиксацию телефонных разговоров и встреч госслужащих 1-2 категории с политиками и представителями бизнеса и запрет критиковать власть и чиновников.

К сожалению, сегодняшние представители власти к "сливками" никакого отношения не имеют.

"Если человек попадает на госслужбу, то одно это обязывает каждого чиновника вести себя достойно, следить за поведением, не компрометировать ни себя, ни свою работу. Если бы кто-то в цивилизованной стране позволил себе то же, что и этот прокурор, его немедленно бы отправили в отставку. Но его здесь кто-то ставил на эту должность, кто-то за него замолвил слово или занес конверт, здесь этого не будет. Я понимаю, если бы он был очень ценным работником, опытным, которого терять нельзя, тогда еще можно было ему влепить выговор, но он, я уверен, не представляет никакой ценности. Его поставили с какой-то целью. Поэтому он уверен, что его никто не тронет и он может делать что хочет", — рассказывает в комментариях РИА Новости Украина экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко.

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По мнению экс-чиновника, в Украине политикум всегда формировался с помощью денег, но при этом был сдерживающий фактор.

"Януковича, к примеру, боялись, потому что он мог по яйцам ударить, по морде. Он бил их, реально. А эти поприводили каких-то своих "побратимов" и началось — один из пистолета стреляет в людей, второй тарелки облизывает. И они считают, что они — элита. Вы посмотрите на депутатов, которые случайно попали в ВР и которые решили, что им теперь все можно, при этом они же ничего полезного не сделали. Беда, чума на наш народ. Шобла прорвалась к власти на гибели патриотов. Они пришли и заявили — мы новые лица, а лица такие, что смотреть противно. Народ в шоке. Политика — это профессиональный род деятельности. Если ею начинать заниматься, надо понимать, что заглянут в самый дальний ящик и перероют все белье, и оно должно быть безупречным", — подчеркивает Алексей Кучеренко.