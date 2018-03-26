МВФ и ЕС поощряют коррупцию в Украине - эксперт

"Два основных требования МВФ — это принятие закона об антикоррупционном суде и повышение цен на газ. Для чего нужен этот антикоррупционный суд. Я полностью согласен с тем, что ни один из антикоррупционных органов не борется с коррупцией в Украине. Более того, они созданы для того, чтобы держать "на коротком поводке" украинский политикум и ничего общего с борьбой с коррупцией не имеют", — заявил Степанюк в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "МВФ — Украина 2018. Транш или дефолт".

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По словам экономиста, ни НАБУ, ни Антикоррупционная прокуратура "не прописаны в Конституции, а следовательно не имеют права на существование".

"Если не борется СБУ, если не борется МВД и прокуратура, то кто сказал, что будет бороться еще один орган? Создавая дополнительные госорганы по борьбе с коррупцией — это приблизительно тоже самое, что открывать очередную пивную для борьбы с алкоголизмом", — сказал эксперт.