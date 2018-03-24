МВФ не считает Украину "бедной страной" - Толстов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд провел исследование относительно макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. В исследовании, в частности, отмечается, что уровень доходов в Украине с 2014 года упал на 14% и сейчас соответствует уровню бедных стран.

Но, несмотря на это, МВФ все же не включает Украину в список низкодоходных развивающихся стран. В фонде отметили, что по другим параметрам, таким как структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования – Украина полностью готова быть в списке стран с развивающейся рыночной экономикой.

Почему МВФ не отнес Украину в список бедных стран, рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в эфире радиостанции Голос Столицы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно Україну зараз можна віднести до переліку бідних країн за рівнем доходів, і чому тоді наша країна не увійшла в такий перелік?

— Звичайно, що Україна – держава з найнижчими доходами на душу населення в Європі. За методикою розрахунку для східної Європи рівень бідності становить 150 доларів на душу населення на місяць, тобто це десь чотири тисячі сто гривень чистими грошима на одну особу. Але цей рівень встановлений був для східної Європи ще на початку 2000-х років, тобто майже 20 років тому, коли встановлювались цілі розвитку ООН для подолання бідності і все інше. Я намагався взагалі з’ясувати, скільки людей в Україні проживає за межею бідності за методикою ООН. Деякі джерела дають, що 22 мільйони осіб, тобто більша половина населення. Інші вказують, що до 80% доходить. Але в нашій статистиці нема чіткого розмежування, скільки людей, наприклад, одержують доход на душу населення до п’яти тисяч гривень, скільки — до десяти тисяч гривень, скільки — більше. Тобто ніде в офіційній статистиці ви не знайдете розподілу людей в Україні за рівнем доходів. Це не тільки витівки наших політиків, бюрократів і посадовців, які намагаються засекречувати цю інформацію навіть тоді, коли заповнюють офіційні декларації. А чому МВФ ставиться до України таким чином, що він не включає Україну до найбідніших держав світу, тому що Україні дали багато грошей і Україна за це платить. МВФ сподівається на те, що він ці гроші з України витисне. Також тут є інші речі. Наприклад, якщо в Україні є олігарх, який багатіє, то це показник того, що можна заробити гроші в цій країні. Або ж Україна купує найдорожче вугілля чи, маючи обладнання і устаткування для виробництва потягів, намагається їх купувати за найвищими ринковими цінами в Казахстані і США, то це вказує на те, що країна веде себе не як заощадлива країна.

З іншої сторони, чи може якісь вигоди отримати населення від того, що в країні низькі зарплати у порівнянні з європейськими, наприклад, до нас масово почнуть приходити інвестори та роботодавці?

— Це повне блюзнірство, тому що ви казали, що в Україні ще високий освітній рівень, що інфраструктура більш менш достатня, але ж все це буде руйнуватись. Тому що збідніння населення призведе до того, що буде знижуватись і освітній рівень, і кваліфікаційний рівень людей. Звичайно, закриття виробництв, складних особливо, там, де для того, щоб реорганізувати кадровий склад, наприклад, в авіації, приладобудуванні, в складному машинобудуванні, треба 20-30 років для того, щоб виростити нормальних майстрів і конструкторів, і щоб були якісь школи, і якийсь розвиток досліджень і конструкторських робіт. А зруйнувати це надзвичайно швидко можливо і це відбувається зараз. Ніяких здобутків з людей, населення України, соціальних інвестор не дістане і, звичайно, що до Білорусі, якщо там буде поліпшений інвестиційний клімат, гроші прийдуть і виробництво прийде. Тому що вони зберегли кадровий, освітній потенціал людей. Там майстрів високого розряду більше, ніж в європейських країнах, тобто вони можуть туди заводити виробництво і там будуть люди, які швидко опанують нову технологію. В Україні цього не буде, тому буде тільки зубожіння і масова втеча людей від цієї влади.

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В свою очередь экономист Владислав Зимовец считает, что МВФ увидел в Украине меньше рисков.

А экономический эксперт Максим Праздников заявил, что рост соцвыплат для борьбы с бедностью лишь раскрутит маховик инфляции.