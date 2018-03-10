МВФ не готов говорить о следующем транше - СМИ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд продолжает поддерживать постоянный диалог с официальным Киевом в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью просмотра и выделения следующего транша.

Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"Наша дискуссия с украинской властью является постоянной", — отметил представитель Фонда по просьбе прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.

Он напомнил, что недавно группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.

"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", — подчеркнул Райс.

В этой связи представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы. "В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", — прибавил представитель Фонда.

"Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью — ред.) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", — сказал Райс.

В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы. "По этому вопросу еще не было принято решение", — сказал официальный представитель МВФ.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.