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    МВФ не готов говорить о следующем транше - СМИ

    (обновлено: )655130
    Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что дискуссия с украинской властью продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель. Но анонса даты визита оценочной миссии МВФ в Украину нет.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд продолжает поддерживать постоянный диалог с официальным Киевом в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью просмотра и выделения следующего транша.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
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    Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

    "Наша дискуссия с украинской властью  является постоянной", — отметил представитель Фонда по просьбе прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.

    Он напомнил, что недавно группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.

    "Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", — подчеркнул Райс.

    В этой связи представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы. "В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", — прибавил представитель Фонда.

    "Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью — ред.) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", — сказал Райс.

    В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы. "По этому вопросу еще не было принято решение", — сказал официальный представитель МВФ.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда. 

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