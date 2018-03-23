Битва за транзит газа. Будете участвовать?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Последние две недели в публичном пространстве разразилась настоящая битва за запрет строительства газопровода "Северный поток-2". И все потому, что лидеры ключевых стран-участниц проекта, канцлеры Германии и Австрии публично высказались в его поддержку. При этом Ангела Меркель сделала это в открытой дискуссии с премьером Польши, заявив, что "Северный поток-2" – коммерческий проект, а не политический, как это пытаются представить его оппоненты из ЕС. Однако противники строительства газопровода пошли в информационную контратаку.

Спикеры парламентов Польши, Литвы, Латвии, Украины и Молдовы подписали обращение к коллегам из ЕС.

"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС, – говорится в обращении. – Газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России".

По оценке глав парламентов, подписавших обращение, "Северный поток-2" "подкреплен политическим решением об отказе от транзита газа через Украину".

В том же духе высказался и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. После переговоров с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии он заявил, что Польша и балтийские страны считают проект "Северный поток-2" "крайне опасным для этой части Европы". Правда, в чем именно заключается опасность, он уточнять не стал.

Их примеру последовал и президент Украины Петр Порошенко, который обратился к лидерам стран ЕС с громогласным предупреждением об опасности для Европы реализации проекта "Северный поток-2".

Короче, все вышеперечисленные VIP-персонажи, в очередной раз, без всяких предъявлений фактической доказательной базы о том, в чем заключается для ЕС угроза строительства очередной очереди "Северного потока" устроили атаку на проект по принципу: кто громче кричит, тот и прав.

В то же время прозвучал ряд мнений, которые подводят рациональную базу под дискуссию, предложенную спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Украины и Молдовы.

Европа давно вышла из той ситуации, когда энергоресурсы можно было использовать как средство давления на нее. Теперь использовать тот же природный газ, как некое политическое оружие, направленное против ЕС, просто невозможно, заявил на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне директор Европейского центра энергетической и сырьевой безопасности (EUCERS) Фридберт Пфлюгер.

"Мой институт в Лондоне был создан в 2010 году с одной целью – содействовать обеспечению энергетической безопасности Европы, особенно когда дело касается газа. Целью моего института являлась и является выработка ответа на российско-украинский газовый кризис, развитие энергетического союза, диверсификация поставок и снижение зависимости от "Газпрома". Но это было 10 лет назад", – подчеркивает Пфлюгер. "Думаю, можно, как канцлер Германии, сказать, что сегодня это, прежде всего, вопрос бизнеса, а не геополитики. Сегодня это более не "рынок продавца", это "рынок покупателя". Решение принимает покупатель, – поясняет глава EUCERS. – Теперь чрезвычайно сложно использовать энергоресурсы в качестве оружия. Десять лет назад – да. Сегодня – чрезвычайно сложно".

"Сегодня у нас есть 30 терминалов для транспортировки сжиженного природного газа, у нас имеются соединительные трубопроводы, намного больше хранилищ, реверсные поставки газа, представляющие собой революцию, так как газ можно отправлять в любых направлениях, свободно торговать им, нет положения в контрактах о пункте назначения. Это означает, что, если газ доставляется в Европу, его можно свободно продавать", – говорит Пфлюгер.

Директор EUCERS также намекнул, что США теряют чувство реальности в вопросе снабжения Европы российскими энергоресурсами. "Я слышу такую риторику: "Вы, европейцы, явно не знаете, что отвечает вашим интересам". Это не тот тон, который нам в Европе нравится", – заявил эксперт.

Читайте также: Нам нужен газ, откройте шпроты. Балтия и "Северный поток-2"

Заместитель помощника Госсекретаря США Сандра Оудкирк достаточно откровенно высказалась об опасениях Белого Дома в связи со строительством "Северного потока-2". Строительство газопровода, поведала Оудкирк прессе: "обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений, и поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих".

При этом в Вашингтоне понимают, что американский СПГ (сжиженный газ) не способен конкурировать с трубопроводным газом из РФ из-за его высокой стоимости.

В США убеждены, что реализация "Северного потока-2" создаст предпосылки для монополизации "Газпромом" европейского газового рынка. "Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу", — заметила Оудкирк.

В Госдепе понимают, что заблокировав реализацию газового проекта РФ, США не добьются изменения российской политики. В Вашингтоне просто хотят "поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", утверждает Оудкирк.

Проще говоря, у Киева нет европейского будущего без транзита российского газа. Очень откровенно и цинично. Хотя, действительно, украинская ГТС как питательная пуповина связывала нашу страну с Европой, которая все время нуждалась и нуждается в бесперебойных поставках голубого топлива из РФ. Поставки прекратятся – стратегический интерес ЕС иссякнет вместе с ними. Киев же потеряет до трех миллиардов долларов поступлений в казну за транзит. Естественно, бремя компенсации такого источника госдоходов Украины США брать на себя не намерены.

Высказалась Сандра и по санкционной теме. Действующее законодательство не обязывает администрацию Трампа вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Хотя право на это у нее есть. "Это может быть сделано, если и когда администрация посчитает, что ситуация того требует", – резюмировала представитель Госдепа. Пока, судя по тому, что санкции в отношении участников проекта не введены, ситуация того не требует. Хотя скорее, Вашингтон останавливает от этого шага "поддержки европейского будущего Украины" опасения обострения отношений с Германией. Особенно в контексте "торговой войны" с ЕС. Ведь первый удар – пошлины на сталь – итак пришлись на Берлин, который более остальных европейских производителей поставляет этот товар на рынок США.

Президент Польши Анджей Дуда удивил публику, заявив, что у Варшавы нет жесткого намерения отказываться от дальнейших закупок российского газа после окончания действующего контракта.

"Мы хотим, чтобы Россия конкурировала в этой сфере в отношении цены и качества, чтобы действовала диверсификация", – пояснил польский политик. Анджей Дуда уточнил, что именно он хочет получить от Газпрома: "Мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия. Почему мы платим за газ больше, чем Германия?" О как! Проще говоря – снизьте цену и мы продлим контракт. Очень похоже на шантаж. Хотя, возможно, поляки моделируют ситуацию, при которой, если РФ пойдет на уступки в цене на голубое топливо, то Варшава прекратит и нападки на "Северный поток-2".

Недавно компания Mott MacDonald – один из самых авторитетных в мире аудиторов в области газопроводов, обследовала техническое состояние ГТС Украины. По ее оценке на срочный капремонт нужно не менее 5 млрд долларов. При том что Киев на это в состоянии выделять не более 200-300 млн. долларов ежегодно. Износ украинской ГТС достиг критической отметки – более 70 %.

Специалисты Mott MacDonald особо отметили сквозную коррозию на отдельных участках в "местах повреждения антикоррозийной защиты". То есть, проще говоря, на "отдельных участках" украинская труба проржавела насквозь.

Может, перед тем как затевать публичную борьбу за сохранение транзита российского газа по отечественной ГТС нужно было бы для начала ее подлатать?

Читайте также: Разрыв сотрудничества с РФ: торжественно отменили то, что не работает

Впрочем, если следовать логике VIP-персонажей, которые требуют прекращения строительства "Северный поток-2", открытым остается один вопрос: каким образом российский газ, меняя маршрут транзита от украинской трубы к балтийской получает новое качество? По украинской трубе он – голубое топливо. А по "Северному потоку-2" – оружие РФ против Европы. Прямо алхимия какая-то средневековая. Хотя всем здравомыслящим политикам и обывателям, вполне очевидно, что в подоплеке всех этих нападок банальный шкурный интерес. И цена этого интереса: у кого-то – продвижение сжиженного газа на европейский рынок, у кого-то – рычаг для снижения цены на покупку росгаза. Ну а у нас на кону три миллиарда платы за транзит, без которых нашему финансовому рынку трудно будет устоять, чтобы не влететь в дефолт и гиперинфляцию. Так что битва за транзит будет продолжена.