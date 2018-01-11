Нам нужен газ, откройте шпроты. Балтия и "Северный поток-2"

РИА Новости Украина

Россия разрешила поставки продукции с двух рыбоперерабатывающих предприятий Латвии и Эстонии, а страны Балтии сняли возражения по "Северному потоку — 2", заявления были сделаны в один день — 18 декабря, пишет Sputnik Латвия.

Поставки СПГ из США в Европу идут уже два года, однако и "Газпром" второй год подряд ставит рекорды по объемам продаж своего газа в регионе. Со строительством "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" конкурентное преимущество российского холдинга только увеличится, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает Rubaltic.

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Рекорды "Газпрома"

"Два года подряд Россия поставляет рекордные объемы газа на европейский рынок. Один год еще может быть показателем некой аномалии, но два года — это уже похоже на тенденцию", — заявил эксперт.

По его мнению, ряд факторов говорит о том, что Россия удержит позиции на европейском рынке.

"Фундаментальным показателем является то, что в Европе восстанавливается доверие к газу и растет спрос на этот ресурс", — сказал Симонов.

По его словам, в 2017 году потребность электроэнергетики в газе сильно возросла, потому что газ — дешевое топливо. И низкая цена восстановила доверие к газу.

Борьба за экологичность также помогает газу. В этой связи газ, по сравнению с нефтью и углем, "чувствует себя" наиболее уверенно. Если считать эмиссию парниковых газов самой опасной вещью для планеты, то у природного газа самые сильные позиции. Сокращение потребления угля будет только стимулировать использование голубого топлива, подчеркнул эксперт.

Еще один фактор роста спроса на российский газ — снижение собственной добычи газа в Европе, в частности в Голландии.

СПГ – это религия

Особых альтернатив российскому трубопроводному газу у Европы нет — американский СПГ, скорее, пойдет на азиатский рынок, где цены гораздо привлекательнее, чем в Европе, заявил Константин Симонов. Он отметил, что поставки СПГ из США в Европу идут уже два года, но это нисколько не мешает "Газпрому".

"СПГ постепенно превращается в некий вид религии. Нам предлагают уверовать в то, что сжиженный газ — это единственное будущее газового рынка. Я вижу, как активно эта тема продвигается", — сказал Симонов.

Однако эксперт отметил, что РФ два года живет в ситуации, когда американский СПГ конкурирует с трубопроводным газом.

"И мы видим, что даже при ценах этого года на уровне 190 долларов за тысячу кубов Соединенные Штаты газ в Европу поставлять не могут", — подчеркнул Симонов.

Эксперт добавил, что СПГ там — где высокие цены, то есть в Азии и Южной Америке.

"Спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) между азиатским и европейским рынком увеличился — и все ушли на восток. То же происходит и с американским СПГ. Он идет в Южную Америку и в Азию, потому что крупные трейдеры выбирают более выгодные рынки", — пояснил Симонов.

Северный и Турецкий "потоки" усилят позиции РФ

Россия обладает серьезным конкурентным преимуществом перед поставщиками СПГ — это инфраструктура для поставок дешевого по себестоимости газа. В ближайшие два года это преимущество может только усилиться, если будут построены "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Реализацию этих двух проектов Симонов назвал главным вопросом 2018 года.

"По "Турецкому потоку" я проблем не вижу, шестьсот километров уже построено. Первая нитка будет завершена до лета 2018 года, то есть в ближайшее время газопровод будет запущен. Со второй ниткой возникают некоторые риски, потому что благодаря ей Турция станет транзитной страной. И пока тяжело сказать, как она будет себя вести. Турция в качестве транзитера — это совместные риски России и Европы, которые возникли, к сожалению, после отказа от "Южного потока". Европа сама себе создала головную боль", — заявил эксперт.

С "Северным потоком — 2" ситуация более сложная — против него ведется политическая война.

"Есть Соединенные Штаты, и есть государства старой Европы, для которых этот проект является в некоторой степени свидетельством их собственной политической самодостаточности. Если "Северный поток — 2" не будет построен, это будет означать, что Европейский союз самостоятельных решений принимать не может", — подчеркнул Симонов.

Экономический компромисс с Балтией

Число противников строительства газопровода "Северный поток — 2" в конце 2017 года неожиданно уменьшилось: страны Балтии заявили о снятии возражений по проекту.

Константин Симонов назвал эту ситуацию несколько неожиданной, хотя Латвия, Литва и Эстония, как и Польша, по существу не могут помешать реализации проекта.

"Для меня это заявление было немного неожиданным. С другой стороны, незадолго до этого для меня тоже было не совсем ожидаемо то, что Россия разрешила импорт прибалтийских шпрот", — сказал Симонов.

По его мнению, это совпавший по времени "обмен любезностями" может свидетельствовать о попытке найти экономический компромисс.

"Возможно, здесь есть попытки найти общий язык. Но особых проблем Прибалтика и Польша создать не могут. Германия же свою позицию обозначила", — добавил Симонов.

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По его мнению, 2018 год будет решающим для "Северного потока — 2". Первого января 2020 года заканчивается договор о транзите российского газа с Украиной.

"Мы понимаем, что желания продлять его, особенно на старых условиях, у России нет", — сказал Симонов.