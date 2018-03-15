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    Землянский пояснил, чем грозит Украине потеря транзита газа

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (847)

    (обновлено: )846120
    "По сути дела, Украина потеряет свою последнюю опорную точку в вопросах транзита. Это является самым страшным для Украины", - прогнозирует Валентин Землянский последствия строительства "Северного потока-2".
    РИА Новости Украина

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что строительство "Северного потока-2" лишит Украину последней опорной точки в вопросах транзита.

    Он подчеркнул, что сейчас не предпринимается "никаких действий ни со стороны руководства страны, ни руководства "Нафтогаза" к поиску компромисса с Российской Федерацией в вопросах сохранения транзита газа, пусть даже в каких-то минимальных объемах".

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    "Самоуспокоительное "Весь мир с нами!", "Мы не допустим!" очень напоминает ситуацию 2007 года, когда строился первый "Северный поток" и когда говорилось, что он не будет построен. Тем не менее, он был построен в 2011 году. Самая большая для Украины проблема при утрате транзита газа — это даже не потеря денег, а участие в больших инфраструктурных проекта позволяет развивать свою инфраструктуру. Украина всегда получала ренту за счет транзита, причем не только газа, но и грузов, и нефти, о чем уже забыли. По сути дела, Украина потеряет свою последнюю опорную точку в вопросах транзита. Это является самым страшным для Украины", — заявил Землянский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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