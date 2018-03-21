Разрыв сотрудничества с РФ: торжественно отменили то, что не работает

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Что отменили

Кабинет министров в среду прекратил действие "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 — 2020 годы", которая была подписана 7 июня 2011 года бывшими на то время премьер-министрами двух стран Николаем Азаровым и Владимиром Путиным.

Как отмечается в пояснительной записке, "Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины". Также в тексте указывается, что в первую очередь, "РФ нарушила территориальную целостность Украины, когда в 2014 году оккупировала Крым".

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"Россия должна платить высокую цены за агрессию против Украины", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман, анонсируя это решение. Экономическое будущее страны, по его словам — "не на востоке", а в Европейском Союзе.

Расторгнутая программа экономического сотрудничества отражала совокупность согласованных взглядов Украины и РФ на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. Документ предусматривал углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, а также создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран

Таким образом, Кабмин деактивировал программу, которая включает, в частности, сотрудничество Украины и России в сферах, где оно уже не ведется.

сотрудничество по авиации — в частности, речь идет о совместной разработке и серийном производстве самолетов семейств Ан-148, Ан-140, Ан-124, Ан-70, а также реализации перспективных совместных проектов в области двигателестроения, в том числе разработка двигателя Д-27, модернизация двигателей АИ-222-25, Д-18Т, Д-436 и Д-136;

оборонку — осуществление взаимных поставок продукции и услуг военного назначения;

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углеводородную энергетику — развитие сотрудничества двух стран в области добычи, переработки, хранения и транзита углеводородов, а также взаимовыгодное использование запасов угля и сотрудничество по вопросам снижения негативного влияния объектов угледобычи на окружающую среду в приграничных территориях Украины и РФ;

вопрос границы — совершенствование таможенного и пограничного контроля для сокращения времени стоянок пассажирских поездов в пунктах пропуска, а также осуществление совместных взаимовыгодных проектов модернизации и использования, железнодорожной и портовой инфраструктуры, в т.ч. в интересах обеспечения экспортных поставок в третьи страны.

Также в документе шла речь о сотрудничестве в космической промышленности, судостроении, агропромышленном комплексе, ядерной и электроэнергетике.

Отменили то, что не работает

Пользователи социальных сетей также отметили, что Кабмин разорвал то, что и так не соблюдается уже 7 лет. В частности, решение правительства уже успели назвать ритуальным.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Напомним, в течение последних четырех лет официальный Киев сворачивает сотрудничество с Москвой на различных уровнях в силу признания в стране России "страной-агрессором". При этом, по данным Госстата, в минувшем году Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины, а объем экспорта российских товаров превысил показатель 2016 года.

Так, в стране существует продэмбарго на ввоз на территорию Украины ряда российских товаров. Под запретом хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, запрещены поставки оборудования для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.

Украина на данный момент практически не сотрудничает с предприятиями Российской Федерации в сфере атомной энергетики, также запрещено военно-техническое сотрудничество с РФ. С 2014 года Россия не может покупать у Украины компоненты топлива для ракет, двигатели для своих авианосцев и моторы для вертолетов, а Украина осталась без российский запчастей. В конце 2015-го года Кабинет министров запретил "Нафтогазу" закупать газ в России. Между Украиной и Россией с 2015 года также прекращено авиасообщение. Наряду с этим, против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков введены санкции. С 2016 года на территории Украины запрещена деятельность российских платежных систем.

Также Украина ужесточила россиянам правила въезда в страну, с начала года начав внедрение на границе биометрического контроля. При этом далее правила въезда для граждан РФ снова будут ужесточаться.

По данным материалов открытых источников интернет