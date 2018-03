Что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

Поведение властей после решения арбитража о выплате украинской стороне 2,56 млрд.долларов напоминает красочное шоу. Но, как водится, чем ярче зрелище, тем внимательнее нужно следить за карманами.

Ну, котик, ну еще капельку

Канва событий вокруг судебной тяжбы между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" широко известна. Первый раунд борьбы Киев проиграл, выйдя из процесса с обязательством ежегодно до срока истечения контракта 2009 г., т.е., до 31 января 2019 г. закупать у России 4 млрд.куб.м. газа и уплатить "Газпрому" 2,019 млрд.долл. Руководство "Нафтогаза" тут же заверило украинцев, что они получили 75 млрд.долл. выгоды.

Судебный процесс по тарифам на транзит, на первый взгляд, завершился более успешно. По итогам рассмотрения украинских претензий судьи Стокгольмского арбитража постановили, что российский газовый трейдер обязан выплатить Киеву неустойку за снижение объемов транзита. Одновременно арбитраж отказал "Нафтогазу" в пересмотре транзитных тарифов и требовании привести транзитный контракт в соответствие с европейским и украинским законодательством. Казалось бы, все, занавес.

Но show must go on. Буквально через несколько дней после завершения рассмотрения "транзитного" иска коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объявил, что Украина обратится в Стокгольмский арбитраж с иском… о пересмотре тарифов на транзит газа через территорию Украины. По его словам, "стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов". Неплохо. Вот уж точно, аппетит приходит во время еды.

Как прокомментировал эту идею ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков, "на самом деле, с этими же требованиями Киев и выходил в Стокгольмский арбитраж. В целом арбитраж рассматривал все претензии по транзитному договору и все аргументы сторон. В частности, поднимался вопрос, справедлив ли тариф на транзит. И если арбитраж оставил его без изменений, значит, посчитал цену на транзит справедливой".

Но концерт с будущим золотом Полуботка, простите, будущими миллиардами от "Газпрома", затеян вовсе не для их получения. Даже 2,56 млрд., уже утвержденных Стокгольмским арбитражем, особо ждать не приходится. Во-первых, "Газпром" оспаривает это решение суда, во-вторых, в ближайшее время должен завершиться суд в Лондоне о трехмиллиардном "кредите Януковича". И в случае положительного для России решения апелляционной инстанции, не Москва, а Киев останется в долгу. Зачем тогда вся эта суета?

Наградим непричастных и накажем невиновных

Промежуточное урегулирование спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" тут же породило новую газовую войну. Якобы во исполнение решения Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" перевел российскому контрагенту предоплату за газ. "Газпром", как известно, ее вернул, отказавшись осуществить поставку. Причина проста: между газотрейдерами не было заключено дополнительное соглашение к контракту 2009 г., необходимое для исполнения арбитражного постановления. "Нафтогаз" об этом не знал? Вряд ли. Но специально зачислил предоплату, чтобы она вернулась.

И вот после этого начался цирк. Министр иностранных дел Украины заявил, что "Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. "Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны". А Петр Порошенко пригрозил России "разрушением" за невыполнение решения суда.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что дипломатические миссии Украины получили распоряжение начать искать активы "Газпрома" за рубежом для их ареста, а на территории Украины арестованы имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги института ЮжНИИГипрогаз и "Газтранзита".

Но дело даже не в этом. В украинской ГТС упало давление, спровоцировавшее газовый кризис. Обвинили, конечно, во всем Россию, которая отказалась поставлять газ. А на Украине, в лучших традиция Мао Цзедуна, была объявлена всенародная акция "Прикрути". Пытаясь столь экзотическим способом стимулировать этногенез украинской нации и консолидацию граждан на антироссийских позициях, власть закрыла учебные заведения и снизила температуру в некоторых квартирах до 12 градусов.

Пока украинцы мерзли, а студенты и школьники гуляли, правительство тихой сапой закупило в Европе газ в четыре (!) раза дороже российского. Европейские трейдеры безумно рады непрофессионализму "Нафтогаза", не потрудившегося подписать дополнительное соглашение с "Газпромом". Кроме того, пользуясь случаем, несчастная Украина, которая жалуется на потерю доходов за транзит, благополучно содрала с Европы 30%-ю надбавку за поставки газа.

В общем, все довольны, кроме "маленьких украинцев", которым еще аукнется в счетах за коммуналку упомянутая экстренная закупка.

Платить и плакать

Украинцев пытаются убедить в том, что в астрономических коммунальных тарифах повинен все тот же "Газпром", отказывающийся продавать Киеву дешевый газ. Но разве не украинское правительство раздувалось от гордости, сообщая о полном отказе от топлива "агрессора" и считая дни, прожитые без российского газа? Разве ранее не Порошенко & Co перешли на реверс, закупая тот же российский газ, но дороже? Разве не "Нафтогаз", якобы так стремящийся выполнить стокгольмский вердикт, должен был штурмовать "Газпром" с проектом дополнительного соглашения?

На самом деле все обстоит совершенно иначе, и к тарифным горестям граждан Украины "Газпром" и Россия не имеют абсолютно никакого отношения.

Первое и главное. "Коммунальным геноцидом" граждане обязаны героически "выскаканной" ассоциации с ЕС. Как сказано в статье 270 Соглашения об ассоциации, «ни одна из Сторон или регуляторный орган не должны принимать или поддерживать меры, в результате которых повышается цена на экспорт энергетических товаров для другой Стороны, по сравнению с ценой на такие товары, предназначенные для внутреннего потребления". То есть, цена для украинских потребителей не может быть ниже той, по которой Украина поставляет газ в ЕС. Такая мера предполагает выравнивание тарифов на газ в ЕС и Украине. К слову, еще есть, к чему стремиться. (см. рис.)

Новое время Инфографика. Тарифное неравенство

Во-вторых, планы по приватизации газотранспортных сетей, предусмотренные Энергетической хартией ЕС, к которой присоединилась Украина, предполагают приход на украинский рынок европейских трейдеров, которые будут руководствоваться европейскими правилами ценообразования. Уже с 1 апреля цена на газ для населения будет определяться по цене немецкого газового хаба сроком на год. Соответственно, динамику тарифов украинским семьям просчитать будет практически невозможно.

И, наконец, рост тарифов продиктован соглашениями Украины с МВФ, который постоянно требует в качестве условий предоставления новых кредитов повышение тарифов на газ для населения. Проблема вовсе не в особой кровожадности кредиторов. Их задача — обеспечить прибыльность "Нафтогаза" и возможность государства рассчитываться по внешним долгам. Самым беззащитным, безусловно, является конечный потребитель.

Но "виноват", конечно, же "Газпром", а никак не ассоциация с ЕС, МВФ и правительство. Как заявила на днях официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, "украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям".

Все согласны мерзнуть и далее ради того, чтобы удостоиться похвалы США?

