"Нафтогаз" vs "Газпром". "Северный поток-2": риски и перспективы - пресс-конференция

В четверг, 15 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Нафтогаз" vs "Газпром". "Северный поток-2": риски и перспективы".

"Газпром" принял решение не поставлять Украине газ в марте и вернул деньги за него. Там заявили, что отказались возобновлять поставки газа в Украину из-за того, что полученное от "Нафтогаза" дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража. Прекращение или резкое сокращение транзита газа означает, что Украина, если не остается без газа вообще, то, как минимум столкнется с его дефицитом, о чем уже предупредил НАК "Нафтогаз". Собственная добыча не компенсирует всех потребностей. После того, как в магистральных газопроводах давление упадет почти до нуля, поставки газа населению и предприятиям станут не только нерентабельными, но и физически невозможными. Есть еще погодный фактор — морозы, которые ударили не только по Украине, но и по странам ЕС, резко увеличив потребление газа. Сложилась ситуация, когда газа Украине нужно больше, а на рынке в Европе, где закупали раньше, его нет в достаточном количестве (Украина покупает газ в странах ЕС по краткосрочным контрактам, и не имеет долгосрочных гарантий его поставок). Эксперты рынка отмечают, что неизбежно возникнет вопрос: пойдет ли Украина на несанкционированный отбор газа, который транзитом идет в ЕС. Если это произойдет, то отбор газа даст "Газпромому" повод говорить о ненадежности Украины как транзитера, чем укрепит решение Европы получать газ по "Северному потоку-2". Однако в ЕС пока не заявляли о недополучении газа из РФ.

В последнее время, с учетом даты запуска "Северного потока-2", все чаще говорят, что идет борьба за то, кого Европа поддержит: украинскую ГТС для поставок газа в ЕС или реализацию "Северного потока-2". При этом, напоминают эксперты, за европейский рынок борется не только РФ, но и США. Европейские страны на сегодняшний день разделены. Часть из них — Латвия, Эстония, Польша и др. поддерживают американскую позицию, часть немецкой, австрийской элиты, Словакии и Чехии поддержат "Северный поток-2", т.к. им это выгоднее с экономической точки зрения.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 15 марта в 13.00

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