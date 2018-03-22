Разрыв экономического сотрудничества с РФ: торговля никак не пострадает

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Филькина грамота?

Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что страна станет сильнее в случае разрыва программы экономического сотрудничества с Россией.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Через разрыв мы становимся только сильнее", — заявил премьер в среду.

Парадоксально, но почти сразу же после подписания соглашения в 2011 году товарооборот между двумя странами начал падать. За период с 2011 по 2013 год объем торговли упал с 49 до 38 млрд долларов. После 2014 года, по известным причинам, произошел обвал торговли почти в 2 раза — с 22 до 12 млрд долларов в 2015 году. В 2016 году товарооборот получил антирекорд — 9 млрд долл, однако уже в 2017 году он вырос на треть — до 11 млрд долл.

"Владимир Гройсман на заседании Кабмина, с помпой разорвал соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, заключенное в 2011 году со сроком действия до 2020 года.

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С момента действия соглашения, с 2011 года, товарооборот между Украиной и Россией обвалился на $37 млрд или в 4,4 раза. Кстати, именно с 2011 года Россия начала в одностороннем порядке ограничивать украинский экспорт. Получается, что Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет. Особенно с 2014 года", — заявил на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По мнению экономиста Алексея, межправительственное соглашение является условными "меха", которые могут наполниться только при эффективном взаимодействии двух стран. Таким образом, данное соглашение уже давно "обнулилось", поскольку стороны уже давно не взаимодействуют на высшем уровне.

"Разрыв этого документа на фоне того, что действует базовый договор между двумя странами и полноценные дипломатические отношения — это очередной фарс, направленный на получение правительством дополнительных баллов среди части электората", — заявил эксперт в СМИ. По его словам, необходимо принять закон, который бы урегулировал торговые, инвестиционные, экономические взаимоотношения с Россией.

Торговля с "агрессором" растет

Несмотря на заявление украинских чиновников про скорый разрыв отношений с Россией, торговля с РФ быстро растет, стремительно восстанавливаясь после спада 2014 года.

В Россию мы поставляем, в основном, продукцию неорганической химии, черные металлы, котлы, машины и трубы. Импортируем оттуда мы, прежде всего, нефть и продукты ее перегонки, продукцию химпрома и машиностроения.

При этом экспорт Украины в Россию в 2017 году вырос всего на 9,6%, тогда как импорт из "агрессора" вырос аж на 39% (!). Россия по итогам 2017-го выступает крупнейшим торговым партнером Украины, занимая 14% всего импорта и 9% экспорта. Для РФ же доля Украины во внешнеторговом обороте составляет всего 2%.

Таким образом, украинская власть на словах проводит антироссийскую экономическую политику, однако на деле всячески способствует российскому импорту. Блокада ОРДЛО привела к росту потребности в угле-антраците, который пришлось частично завозить из России. Из-за непродуманной экономической политики была почти полностью разрушена местная промышленность, поэтому из РФ пришлось больше завозить нефтепродуктов, природного газа, минеральных удобрений и даже металла.