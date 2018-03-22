Разрыв экономического сотрудничества с РФ: торговля никак не пострадает

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина
Филькина грамота?
Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что страна станет сильнее в случае разрыва программы экономического сотрудничества с Россией.
"Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Через разрыв мы становимся только сильнее", — заявил премьер в среду.
Парадоксально, но почти сразу же после подписания соглашения в 2011 году товарооборот между двумя странами начал падать. За период с 2011 по 2013 год объем торговли упал с 49 до 38 млрд долларов. После 2014 года, по известным причинам, произошел обвал торговли почти в 2 раза — с 22 до 12 млрд долларов в 2015 году. В 2016 году товарооборот получил антирекорд — 9 млрд долл, однако уже в 2017 году он вырос на треть — до 11 млрд долл.
"Владимир Гройсман на заседании Кабмина, с помпой разорвал соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, заключенное в 2011 году со сроком действия до 2020 года.
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С момента действия соглашения, с 2011 года, товарооборот между Украиной и Россией обвалился на $37 млрд или в 4,4 раза. Кстати, именно с 2011 года Россия начала в одностороннем порядке ограничивать украинский экспорт. Получается, что Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет. Особенно с 2014 года", — заявил на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский.
"Разрыв этого документа на фоне того, что действует базовый договор между двумя странами и полноценные дипломатические отношения — это очередной фарс, направленный на получение правительством дополнительных баллов среди части электората", — заявил эксперт в СМИ. По его словам, необходимо принять закон, который бы урегулировал торговые, инвестиционные, экономические взаимоотношения с Россией.
Торговля с "агрессором" растет
Несмотря на заявление украинских чиновников про скорый разрыв отношений с Россией, торговля с РФ быстро растет, стремительно восстанавливаясь после спада 2014 года.
В Россию мы поставляем, в основном, продукцию неорганической химии, черные металлы, котлы, машины и трубы. Импортируем оттуда мы, прежде всего, нефть и продукты ее перегонки, продукцию химпрома и машиностроения.
При этом экспорт Украины в Россию в 2017 году вырос всего на 9,6%, тогда как импорт из "агрессора" вырос аж на 39% (!). Россия по итогам 2017-го выступает крупнейшим торговым партнером Украины, занимая 14% всего импорта и 9% экспорта. Для РФ же доля Украины во внешнеторговом обороте составляет всего 2%.
Таким образом, украинская власть на словах проводит антироссийскую экономическую политику, однако на деле всячески способствует российскому импорту. Блокада ОРДЛО привела к росту потребности в угле-антраците, который пришлось частично завозить из России. Из-за непродуманной экономической политики была почти полностью разрушена местная промышленность, поэтому из РФ пришлось больше завозить нефтепродуктов, природного газа, минеральных удобрений и даже металла.