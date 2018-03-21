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    Гройсман о разрыве экономического сотрудничества с РФ: станем сильнее

    (обновлено: )378211
    По мнению украинского премьера Владимира Гройсмана, экспорт в Европу и Азию растет, и благодаря разрыву Украина станет только сильнее.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Укпраина. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что страна станет сильнее в случае разрыва программы экономического сотрудничества с Россией.

    Флаги Украины и России (РФ)
    kasjauns.lv/lv
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    "Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Через разрыв мы становимся только сильнее", — заявил премьер в среду в эфире телеканала "Украина".

    Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

    Ранее Львовский областной совет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о расторжении дипломатических отношений с Россией.

     

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